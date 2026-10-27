Південна Корея відкликала вісьмох дипломатів з України через суперечку щодо полонених з КНДР

Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон заявив у вівторок, що країна відкликала з України вісьмох дипломатичних співробітників на тлі суперечки щодо розголошення Києвом інформації про передачу двох північнокорейських військовополонених. Про це повідомляє Yonhap, пише УНН.

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За його словами, попри часткове відкликання персоналу, він продовжує підтримувати зв’язок із міністром закордонних справ України, щоб врегулювати ситуацію.

На початку цього місяця Південна Корея відкликала свого посла в Україні Пак Кі Чхана та вирішила вивести частину співробітників посольства. Причинами назвали відсутність з боку Києва кроків для врегулювання суперечки та постійну загрозу російських авіаударів.

"Наразі відкликано вісьмох осіб", — заявив Чо, додавши, що цей крок був неминучим через те, що Україна не вжила належних заходів для розв’язання проблеми.

Південна Корея зажадала офіційних пояснень, вибачень і гарантій того, що подібне не повториться, після того як президент України Володимир Зеленський публічно повідомив про передачу двох північнокорейських військових Південній Кореї під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН у вересні.

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Згодом його офіс заперечив, що існувала домовленість зберігати цю інформацію в таємниці. Водночас у Сеулі заявили, що обидві сторони від самого початку домовилися не розголошувати інформацію про передачу, щоб захистити військових та їхні родини, які залишаються в Північній Кореї.

Попри відкликання частини персоналу, Чо зазначив, що в Україні залишаються співробітники, необхідні для роботи, які докладають усіх зусиль для захисту громадян Південної Кореї на тлі триваючих російських атак.

На запитання, чи може суперечка загостритися настільки, що поставить під загрозу дипломатичні відносини з Києвом, Чо відповів, що це можливо, якщо напруженість продовжить зростати.

"Я продовжую підтримувати зв’язок із міністром закордонних справ України, щоб якомога швидше врегулювати це питання", — сказав він.

Міністр також наголосив, що загальна підтримка України з боку Південної Кореї залишається незмінною. За його словами, Сеул продовжує брати участь у конференціях із відновлення України, надавати гуманітарну допомогу та долучатися до міжнародних зусиль, спрямованих на припинення війни.

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