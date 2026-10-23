Сеул відкликає з Києва співробітника агентства з допомоги

Міжнародне агентство з надання допомоги Південної Кореї вирішило повернути одного зі своїх двох співробітників зі свого офісу в столиці України з міркувань безпеки. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

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Київ зазнавав усе більш інтенсивних атак російських дронів та ракет протягом останніх тижнів, більш ніж через 4,5 роки після вторгнення рф в Україну.

Південна Корея також опинилася втягнутою в дипломатичний конфлікт з Україною та відкликала свого посла цього місяця, звинувативши Київ у порушенні угоди про конфіденційність щодо передачі двох захоплених північнокорейських солдатів Південній Кореї.

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Рішення Корейського агентства з міжнародного співробітництва репатріювати співробітника агентства було ухвалено після наради з питань безпеки, йдеться у звіті Yonhap.

Воно посилалося на чиновника агентства, який не згадав про суперечку щодо військовополонених. Інший співробітник залишиться в Києві, додається у звіті.

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