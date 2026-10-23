Сеул отзывает из Киева сотрудника агентства по оказанию помощи

Международное агентство по оказанию помощи Южной Кореи решило вернуть одного из двух своих сотрудников из офиса в столице Украины по соображениям безопасности. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

В последние недели Киев подвергался всё более интенсивным атакам российских беспилотников и ракет — более чем через 4,5 года после вторжения рф в Украину.

Южная Корея также оказалась втянутой в дипломатический конфликт с Украиной и отозвала своего посла в этом месяце, обвинив Киев в нарушении соглашения о конфиденциальности, касающегося передачи двух захваченных северокорейских солдат Южной Корее.

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Решение Корейского агентства международного сотрудничества репатриировать сотрудника агентства было принято после совещания по вопросам безопасности, говорится в отчёте Yonhap.

В нём цитировался чиновник агентства, который не упомянул о споре вокруг военнопленных. Другой сотрудник останется в Киеве, добавляется в отчёте.

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