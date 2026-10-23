Сеул отзывает из Киева сотрудника агентства по оказанию помощи
Киев • УНН
Корейское агентство международного сотрудничества возвращает одного из двух сотрудников киевского офиса из-за угроз безопасности. Второй сотрудник останется в столице.
Международное агентство по оказанию помощи Южной Кореи решило вернуть одного из двух своих сотрудников из офиса в столице Украины по соображениям безопасности. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
В последние недели Киев подвергался всё более интенсивным атакам российских беспилотников и ракет — более чем через 4,5 года после вторжения рф в Украину.
Южная Корея также оказалась втянутой в дипломатический конфликт с Украиной и отозвала своего посла в этом месяце, обвинив Киев в нарушении соглашения о конфиденциальности, касающегося передачи двух захваченных северокорейских солдат Южной Корее.
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Решение Корейского агентства международного сотрудничества репатриировать сотрудника агентства было принято после совещания по вопросам безопасности, говорится в отчёте Yonhap.
В нём цитировался чиновник агентства, который не упомянул о споре вокруг военнопленных. Другой сотрудник останется в Киеве, добавляется в отчёте.
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