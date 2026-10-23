Сеул отзывает из Киева сотрудника агентства по оказанию помощи

$45.050.0350.440.13
ukenru
07:19 • 2018 просмотра
В Испании большая волна накрыла журналиста во время прямого эфира
Эксклюзив
05:40 • 9234 просмотра
Сгорят ли кредиты и исчезнут ли деньги со счетов: что будет, если Украина уничтожит дата-центры российских банков?
05:19 • 13197 просмотра
Каждый второй дрон рф - реактивный: сколько за ночь уничтожила ПВО
04:58 • 16742 просмотра
Вступление Украины в НАТО нужно даже самой России, для них это большая безопасность, чем если Украина не в альянсе, — Зеленский
04:32 • 16699 просмотра
Дроны атаковали оккупированные территории и регионы РФ, в Бердянске вспыхнул пожар на базе российских военных
04:11 • 15855 просмотра
Россия ночью атаковала несколько регионов Украины, есть раненые, пожары и поврежденные дома
03:37 • 16204 просмотра
Украина получила новый ударный дрон Stormbird для высокоточных атак — в чём его особенность
02:38 • 16582 просмотра
Путин заявил о «генетическом» единстве украинцев и россиян, сославшись на неизвестные исследования и вновь заговорив о братских народах
01:56 • 14947 просмотра
В Москве для участников войны против Украины откроют «дворец» со SPA, саунами и бассейнами
23 октября, 00:18 • 13029 просмотра
Финляндия передаст Украине 10 тепловозов взамен уничтоженных российскими атаками
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
5.1м/с
97%
755мм
Популярные новости
О жизни Эми Уайнхаус создадут мюзикл в Лондоне — к проекту присоединился отец певицы22 октября, 22:06 • 16148 просмотра
Звезда сериала «Остаться в живых» Эванджелин Лилли объяснила, почему покинула Голливуд на пике популярности22 октября, 23:06 • 15205 просмотра
Майли Сайрус исполнила мечту поклонницы, борющейся с раком, — певица лично побрила ей головуPhoto23 октября, 00:06 • 12435 просмотра
В России готовят новое повышение цен на бензин из-за дефицита топлива после ударов по НПЗ23 октября, 01:17 • 18694 просмотра
Бывшие супруги телеведущих, чей роман вызвал скандал, объявили о помолвке друг с другом03:05 • 13832 просмотра
публикации
Две недели без судебных заседаний: кто и почему тормозит рассмотрение дела о врачебной халатности врачей Odrex?07:42 • 1274 просмотра
Закон о безопасности работников на работе вернулся к редакции 2023 года несмотря на длительную доработку - Федерация профсоюзов07:39 • 1740 просмотра
Сгорят ли кредиты и исчезнут ли деньги со счетов: что будет, если Украина уничтожит дата-центры российских банков?
Эксклюзив
05:40 • 9356 просмотра
За сбор дров в лесу украинцам грозит штраф до 1530 грн: что запрещено и как законно заготовить древесину22 октября, 18:15 • 34003 просмотра
Топ-9 фильмов ужасов, которые стоит посмотреть на ХэллоуинPhoto22 октября, 15:37 • 42495 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Илон Маск
Сергей Бызов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Франция
Румыния
Реклама
УНН Lite
ИИ-агентов оставили наедине без каких-либо заданий - результат поразил исследователей07:09 • 4446 просмотра
Меган Фокс "не беспокоит" роман её бывшего MGK с Дакотой Джонсон05:49 • 7824 просмотра
Бывшие супруги телеведущих, чей роман вызвал скандал, объявили о помолвке друг с другом03:05 • 14296 просмотра
Трамп обвинил Леброна Джеймса в неуважении к США из-за поведения во время исполнения национального гимна02:06 • 11255 просмотра
Картину Моне, которую более 100 лет не показывали публике, продали за 56 миллионов долларов23 октября, 01:05 • 11004 просмотра
Актуальное
Техника
Старлинк
Хранитель
Шахед-136
Lockheed C-130 Hercules

Сеул отзывает из Киева сотрудника агентства по оказанию помощи

Киев • УНН

 • 2056 просмотра

Корейское агентство международного сотрудничества возвращает одного из двух сотрудников киевского офиса из-за угроз безопасности. Второй сотрудник останется в столице.

Сеул отзывает из Киева сотрудника агентства по оказанию помощи

Международное агентство по оказанию помощи Южной Кореи решило вернуть одного из двух своих сотрудников из офиса в столице Украины по соображениям безопасности. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

В последние недели Киев подвергался всё более интенсивным атакам российских беспилотников и ракет — более чем через 4,5 года после вторжения рф в Украину.

Южная Корея также оказалась втянутой в дипломатический конфликт с Украиной и отозвала своего посла в этом месяце, обвинив Киев в нарушении соглашения о конфиденциальности, касающегося передачи двух захваченных северокорейских солдат Южной Корее.

Южная Корея заявила об отзыве посла из Украины на фоне ситуации с пленными КНДР08.10.26, 11:41 • 15469 просмотров

Решение Корейского агентства международного сотрудничества репатриировать сотрудника агентства было принято после совещания по вопросам безопасности, говорится в отчёте Yonhap.

В нём цитировался чиновник агентства, который не упомянул о споре вокруг военнопленных. Другой сотрудник останется в Киеве, добавляется в отчёте.

Южная Корея отзовет дополнительный персонал посольства из-за пленных КНДР - МИД20.10.26, 09:46 • 19628 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Эвакуация
Воздушная тревога
Война в Украине
Южная Корея
Украина
Киев