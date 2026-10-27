Южная Корея отозвала восьмерых дипломатов из Украины из-за спора по поводу пленных из КНДР

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён заявил во вторник, что страна отозвала из Украины восьмерых дипломатических сотрудников на фоне спора по поводу разглашения Киевом информации о передаче двух северокорейских военнопленных. Об этом сообщает Yonhap, пишет УНН.

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По его словам, несмотря на частичный отзыв персонала, он продолжает поддерживать связь с министром иностранных дел Украины, чтобы урегулировать ситуацию.

В начале этого месяца Южная Корея отозвала своего посла в Украине Пак Ки Чхана и решила вывести часть сотрудников посольства. Причинами назвали отсутствие со стороны Киева шагов для урегулирования спора и постоянную угрозу российских авиаударов.

"В настоящее время отозваны восемь человек", — заявил Чо, добавив, что этот шаг был неизбежным, поскольку Украина не предприняла надлежащих мер для решения проблемы.

Южная Корея потребовала официальных объяснений, извинений и гарантий того, что подобное не повторится, после того как президент Украины Владимир Зеленский публично сообщил о передаче двух северокорейских военнослужащих Южной Корее во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.

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Позже его офис отрицал, что существовала договорённость сохранять эту информацию в тайне. В то же время в Сеуле заявили, что обе стороны с самого начала договорились не разглашать информацию о передаче, чтобы защитить военнослужащих и их семьи, которые остаются в Северной Корее.

Несмотря на отзыв части персонала, Чо отметил, что в Украине остаются сотрудники, необходимые для работы, которые прилагают все усилия для защиты граждан Южной Кореи на фоне продолжающихся российских атак.

На вопрос, может ли спор обостриться настолько, что поставит под угрозу дипломатические отношения с Киевом, Чо ответил, что это возможно, если напряжённость продолжит расти.

"Я продолжаю поддерживать связь с министром иностранных дел Украины, чтобы как можно скорее урегулировать этот вопрос", — сказал он.

Министр также подчеркнул, что общая поддержка Украины со стороны Южной Кореи остаётся неизменной. По его словам, Сеул продолжает участвовать в конференциях по восстановлению Украины, оказывать гуманитарную помощь и присоединяться к международным усилиям, направленным на прекращение войны.

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