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Сибіга зробив заяву після зустрічі із главою МЗС Південної Кореї - чи чекати нормалізації відносин

Київ • УНН

 • 232 перегляди

Андрій Сибіга провів переговори з главою МЗС Південної Кореї в Парижі. За його словами, Україна заслуговує мати надзвичайно динамічний і високий рівень двосторонніх відносин із Південною Кореєю.

Сибіга зробив заяву після зустрічі із главою МЗС Південної Кореї - чи чекати нормалізації відносин
Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів двосторонні переговори з главою МЗС Республіки Корея Чо Хьоном у Парижі і заявив про "послідовність дій для остаточної нормалізації двосторонніх відносин", передає УНН.

Ми заслуговуємо мати надзвичайно динамічний і високий рівень двосторонніх відносин із Південною Кореєю. Ми вдячні за підтримку нашої територіальної цілісності та суверенітету. Я переконаний, що перед нами подальша послідовність дій для остаточної нормалізації двосторонніх відносин 

- заявив Сибіга.

Південна Корея допускає розрив дипвідносин з Україною через полонених з КНДР28.10.26, 10:08 • 6136 переглядiв

Доповнення

Південна Корея 8 жовтня оголосила, що відкликала свого посла після того, як Президент Володимир Зеленський заявив Генеральній Асамблеї ООН, що Україна передала двох полонених північнокорейських солдатів Південній Кореї.

Сеул стверджує, що розкриття інформації нібито порушило домовленість про збереження конфіденційності передачі, щоб захистити солдатів та їхні родини у КНДР.

Сеул повідомив Україну про свою позицію кількома каналами, але не отримав достатньої відповіді від Києва, повідомив 20 жовтня речник МЗС країни Пак Ду Сун.

Після взаємодії міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив у коментарі ЗМІ, що Київ вважає це питання закритим. Він пояснив суперечку різними тлумаченнями домовленостей про конфіденційність, заявивши, що Україна виконала всі свої зобов’язання.

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
Генеральна Асамблея ООН
Сеул
Північна Корея
Південна Корея
Париж
Володимир Зеленський
Україна
Київ