Южная Корея первой в мире планирует бесплатно предоставить ИИ всем гражданам

Южная Корея планирует предоставить всему населению бесплатный доступ к генеративному искусственному интеллекту, фактически сделав такие технологии общедоступными цифровыми услугами. Правительство хочет популяризировать собственные модели ИИ и уменьшить зависимость страны от американских и китайских разработок, сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

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В рамках инициативы "AI for All" гражданам планируют открыть бесплатный доступ к премиальным функциям южнокорейских чат-ботов. Расходы на их использование будет покрывать государство.

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По оценкам южнокорейских чиновников, сейчас бесплатными версиями генеративного ИИ пользуются более 20 млн жителей страны. Новая программа должна значительно расширить использование именно национальных платформ.

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Инициатива является частью стратегии Южной Кореи по созданию собственной экосистемы искусственного интеллекта. Сеул стремится к тому, чтобы критически важные ИИ-сервисы не зависели исключительно от технологий иностранных компаний.

По данным WSJ, пользователям планируют предложить неограниченное количество токенов, что позволит активно работать с местными моделями без необходимости самостоятельно оплачивать премиальные подписки.

Таким образом, Южная Корея может стать первой крупной державой, которая на общенациональном уровне предоставит населению премиальный генеративный ИИ как доступную для всех цифровую услугу.

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