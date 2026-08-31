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Южная Корея первой в мире планирует бесплатно предоставить ИИ всем гражданам

Киев • УНН

 • 608 просмотра

Программа AI for All должна предоставить гражданам бесплатный доступ к премиальным функциям местных чат-ботов. Сеул стремится уменьшить зависимость от США и Китая.

Южная Корея первой в мире планирует бесплатно предоставить ИИ всем гражданам

Южная Корея планирует предоставить всему населению бесплатный доступ к генеративному искусственному интеллекту, фактически сделав такие технологии общедоступными цифровыми услугами. Правительство хочет популяризировать собственные модели ИИ и уменьшить зависимость страны от американских и китайских разработок, сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Подробности

В рамках инициативы "AI for All" гражданам планируют открыть бесплатный доступ к премиальным функциям южнокорейских чат-ботов. Расходы на их использование будет покрывать государство.

Климат, ИИ и Украина могут стать ключевыми темами обращения фон дер Ляйен к Европарламенту — Politico29.08.26, 00:56 • 9019 просмотров

По оценкам южнокорейских чиновников, сейчас бесплатными версиями генеративного ИИ пользуются более 20 млн жителей страны. Новая программа должна значительно расширить использование именно национальных платформ.

Сеул делает ставку на "суверенный ИИ"

Инициатива является частью стратегии Южной Кореи по созданию собственной экосистемы искусственного интеллекта. Сеул стремится к тому, чтобы критически важные ИИ-сервисы не зависели исключительно от технологий иностранных компаний.

По данным WSJ, пользователям планируют предложить неограниченное количество токенов, что позволит активно работать с местными моделями без необходимости самостоятельно оплачивать премиальные подписки.

Таким образом, Южная Корея может стать первой крупной державой, которая на общенациональном уровне предоставит населению премиальный генеративный ИИ как доступную для всех цифровую услугу.

Билл Гейтс предупредил о рисках стремительного развития искусственного интеллекта26.08.26, 11:01 • 4270 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
ИИ (искусственный интеллект)
Сеул
Южная Корея
Китай
Соединённые Штаты