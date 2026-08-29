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Климат, ИИ и Украина могут стать ключевыми темами обращения фон дер Ляйен к Европарламенту — Politico

Киев • УНН

 • 254 просмотра

Урсула фон дер Ляйен 16 сентября может сосредоточиться на климате и влиянии ИИ на занятость. Также ожидается обсуждение тем Украины, миграции и расширения ЕС.

Климат, ИИ и Украина могут стать ключевыми темами обращения фон дер Ляйен к Европарламенту — Politico

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в обращении 16 сентября планирует сосредоточиться на климате и влиянии искусственного интеллекта; также ожидаются упоминания Украины, расширения ЕС и миграции. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников, пишет УНН.

Подробности

Подготовка речи продолжается, а её окончательные темы ещё не утверждены. Руководитель кабинета фон дер Ляйен Бьорн Зайберт уже обсудил возможные приоритеты с руководителями аппаратов других 26 еврокомиссаров.

Ожидаемый акцент на климате связан, в частности, с последствиями наводнений и масштабных лесных пожаров в Европе этим летом. В то же время Еврокомиссия пытается сохранить цель по сокращению выбросов к 2040 году на фоне давления со стороны промышленности и отдельных стран ЕС из-за экономической стоимости зелёного перехода.

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Отдельное внимание планируют уделить влиянию искусственного интеллекта на рынок труда. Команда фон дер Ляйен запросила актуальные данные о количестве рабочих мест, которые могут быть утрачены или созданы в результате распространения ИИ.

Что ещё может войти в речь

Среди других возможных тем — миграция, социальная политика, Украина и дальнейшее расширение Евросоюза. Еврокомиссия также готовится обновить мандат и деятельность пограничного агентства Frontex.

На следующей неделе еврокомиссары соберутся на традиционный семинар, где у них будет последняя возможность предложить свои приоритеты для включения в речь. Выступление фон дер Ляйен должно определить основные направления работы Еврокомиссии на следующем политическом этапе.

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Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
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Европейский парламент
Европейская комиссия
Урсула фон дер Ляйен
Украина