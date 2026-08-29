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Клімат, ШІ та Україна можуть стати ключовими темами звернення фон дер Ляєн до Європарламенту – Politico

Київ • УНН

 • 156 перегляди

Урсула фон дер Ляєн 16 вересня може зосередитися на кліматі та впливі ШІ на зайнятість. Також очікуються теми України, міграції й розширення ЄС.

Клімат, ШІ та Україна можуть стати ключовими темами звернення фон дер Ляєн до Європарламенту – Politico

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у зверненні 16 вересня планує зосередитися на кліматі та впливі штучного інтелекту, також очікуються згадки про Україну, розширення ЄС і міграцію. Про це повідомляє Politico з посиланням на європейських чиновників, пише УНН.

Деталі

Підготовка промови триває, а її остаточні теми ще не затверджені. Керівник кабінету фон дер Ляєн Бйорн Зайберт уже обговорив можливі пріоритети з керівниками апаратів інших 26 єврокомісарів.

Очікуваний акцент на кліматі пов'язаний, зокрема, з наслідками повеней і масштабних лісових пожеж у Європі цього літа. Водночас Єврокомісія намагається зберегти ціль зі скорочення викидів до 2040 року на тлі тиску промисловості та окремих країн ЄС через економічну вартість зеленого переходу.

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Окрему увагу планують приділити впливу штучного інтелекту на ринок праці. Команда фон дер Ляєн запросила актуальні дані про кількість робочих місць, які можуть бути втрачені або створені внаслідок поширення ШІ.

Що ще може увійти до промови

Серед інших можливих тем – міграція, соціальна політика, Україна та подальше розширення Євросоюзу. Єврокомісія також готується оновити мандат і діяльність прикордонного агентства Frontex.

Наступного тижня єврокомісари зберуться на традиційний семінар, де матимуть останню можливість запропонувати свої пріоритети для включення до промови. Виступ фон дер Ляєн має визначити основні напрямки роботи Єврокомісії на наступному політичному етапі.

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Степан Гафтко

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ШІ (штучний інтелект)
Війна в Україні
Європейський парламент
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Урсула фон дер Ляєн
Україна