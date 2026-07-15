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Украина и ЕС сделали первый шаг к Drone Deal - Зеленский и фон дер Ляйен подписали письмо о намерениях

Киев • УНН

 • 478 просмотра

Президент Украины и президент Еврокомиссии подписали Письмо о намерениях относительно оборонно-промышленного партнерства. ЕС выделил еще 1 млрд евро на дроны в рамках кредита на 90 млрд евро.

Украина и ЕС сделали первый шаг к Drone Deal - Зеленский и фон дер Ляйен подписали письмо о намерениях

В Киеве Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которой лидеры подписали документ, ставший первым шагом к Drone Deal, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Глава государства поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен и всех европейских партнеров за поддержку Украины с начала полномасштабной войны. Президент отдельно отметил рекордную финансовую, политическую, оборонную помощь Украине со стороны Евросоюза.

"Это также наша украинская и европейская настроенность пройти весь путь до полноценного вступления Украины в Евросоюз. Сегодня в Европе все согласны – мы заслуживаем быть полноценным членом ЕС", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Лидеры подробно говорили о работе над открытием еще четырех переговорных кластеров и необходимости одобрения 21-го пакета санкций Евросоюза. По словам Урсулы фон дер Ляйен, Еврокомиссия поддержит процесс открытия следующих переговорных кластеров для Украины.

"Я уверен, что мы благодаря совместному давлению, благодаря нашему сотрудничеству с Европой, с Америкой, благодаря нашим людям точно достигнем мира. И будем в мире вместе, вместе в объединенной, сильной Европе", – сказал Глава государства.

Украина и ЕС подписывают соглашение о беспилотниках в рамках оборонного партнерства - фон дер Ляйен15.07.26, 16:30 • 1458 просмотров

 Отдельное внимание – оборонному сотрудничеству и подготовке Drone Deal. Президенты подписали Письмо о намерениях относительно стратегического оборонно-промышленного партнерства между Украиной и Еврокомиссией.

"Сегодня есть и первый документ в основе Drone Deal – крупного оборонного соглашения между Украиной и Евросоюзом – это исторический шаг в наших отношениях. Далее мы ожидаем финансовой поддержки от ЕС для нашей антибаллистической программы, которую мы начали позавчера во Франции", – отметил Президент Украины.

Урсула фон дер Ляйен заметила, что Украина и Евросоюз усилят оборонное сотрудничество, что, в частности, даст возможность увеличить производство дронов.

"Мы не только разрабатываем новое поколение систем дронов вместе, но мы также будем производить их быстрее, чем когда-либо прежде, и чтобы Украина получила все необходимое сейчас, а Европа имела все возможности, которые ей понадобятся завтра", – подчеркнула Президент Еврокомиссии.

Она сообщила о выделении еще 1 миллиарда евро в рамках кредита Евросоюза на 90 миллиардов евро на производство дронов. Ранее из этого пакета на соответствующее направление по дронам уже было выделено 4 миллиарда евро.

Зеленский и фон дер Ляйен также обсудили подготовку Украины к зиме, где неизменным приоритетом остается энергетический сектор. Президент Еврокомиссии подчеркнула, что ЕК продолжит поддерживать энергетику и укреплять инфраструктуру Украины.

Напомним

13 июля Украина и еще девять европейских стран подписали декларацию о создании Антибаллистической коалиции и реализации проекта FREYJA. К разработке системы от Украины привлечена компания Fire Point.

Сооснователь и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман рассказал, что компания готова передавать технологии и открывать производство оружия на территории стран-партнеров. Такой шаг позволит ускорить полный запуск антибаллистического щита.

Антонина Туманова

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