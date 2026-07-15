Украина и ЕС подписывают соглашение о беспилотниках в рамках оборонного партнерства - фон дер Ляйен

Украина и ЕС подписывают новое "соглашение о беспилотниках" в рамках оборонно-промышленного партнерства. Об этом сообщила президент Еврокомиссии фон дер Ляйен во время выступления в Киеве, передает УНН.

Каждый день Украина делает Европу сильнее. И поэтому сегодня я говорю: Украина во многом превратилась из покупателя в поставщика безопасности для Европы. А это также подразумевает новый способ сотрудничества. И поэтому я рада вместе с вами, Владимир, объявить о новом партнерстве ЕС-Украина в оборонной промышленности. Сегодня мы подписываем собственное соглашение по беспилотникам - сообщила фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии добавила, что за последние месяцы Украина заключила подобные соглашения с рядом стран, от Европы до Ближнего Востока. Это свидетельствует об интересе к опыту Украины в боевых действиях.

Ваши знания о работе с беспилотниками и системами противодействия им действительно уникальны. От технологий и производства беспилотников до цепочек поставок, необходимых для поддержки потенциала. И, что особенно важно, знания об использовании радиолокационных систем, наземных станций или датчиков. Мы должны использовать это вместе. Потому что мы знаем об угрозах, с которыми сталкивается Европа в этой области – мы видели вторжения и предупреждения во многих государствах-членах. События здесь и во всем мире показали нам важность нашей безопасности и возможности развертывания проверенных в боях систем беспилотников. В больших масштабах и быстро - добавила фон дер Ляйен.

По ее словам, в Европе уже есть огромный технологический и промышленный потенциал, который можно развернуть. И есть безопасные и надежные производственные площадки, которые могут помочь в расширении масштабов.

Но у нас нет проверенных в боях знаний и опыта, которые накопила Украина. Поэтому я хочу сказать, что нам нужно объединить наши силы. Вместе мы можем работать над совместным производством. Над тем, чтобы все компоненты системы работали. И мы можем дать обеим оборонно-промышленным базам импульс, необходимый для решительного наращивания инвестиций и производства. Это соглашение объединит украинскую изобретательность и промышленный масштаб Европы. И этим соглашением наше послание ясно: сейчас самое время инвестировать в Украину. Потому что это означает инвестировать в Европу. И инвестировать в нашу общую безопасность и наше общее будущее - резюмировала фон дер Ляйен.

Украина и Дания подписали Drone Deal, количество соглашений выросло до девяти