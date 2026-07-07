Украина и Дания подписали Drone Deal, количество соглашений выросло до девяти
Киев • УНН
Президент Украины и премьер-министр Дании подписали соглашение Drone Deal. Количество таких соглашений выросло до девяти, еще с 20 странами ведутся переговоры.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Дании Метте Фредериксен, в ходе которой лидеры подписали соглашение в формате Drone Deal, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
Как сообщили в ОП, количество Drone Deal, которые заключила Украина, выросло до девяти: три из них – только за сегодня. Работа еще с около 20 странами – на разных стадиях переговоров.
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Drone Deal объединяет безопасностную помощь, финансирование совместного производства, локализацию, передачу технологий, киберсотрудничество, защиту критической инфраструктуры и другие стратегические проекты.
Украина делится опытом, технологиями и производственными возможностями с теми, кто вместе с нами строит новую архитектуру безопасности Европы. Drone Deal дает украинской оборонной промышленности совместные производства и доступ к новым рынкам через официальные механизмы государств-партнеров
Президент поблагодарил Данию за постоянную оборонную и финансовую поддержку Украины и за вклады в программу PURL.
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В то же время на фоне постоянных российских атак наша страна нуждается в максимально быстрой поставке ракет-перехватчиков для систем Patriot. Лидеры обсудили возможности для укрепления украинской ПВО и ускорения работы над созданием собственной европейской антибаллистики