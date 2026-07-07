Украина и Дания подписали Drone Deal, количество соглашений выросло до девяти

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Дании Метте Фредериксен, в ходе которой лидеры подписали соглашение в формате Drone Deal, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Как сообщили в ОП, количество Drone Deal, которые заключила Украина, выросло до девяти: три из них – только за сегодня. Работа еще с около 20 странами – на разных стадиях переговоров.

Военная поддержка Украины на 9 млрд евро до 2029 года включительно - Зеленский и премьер Нидерландов подписали Drone Deal

Drone Deal объединяет безопасностную помощь, финансирование совместного производства, локализацию, передачу технологий, киберсотрудничество, защиту критической инфраструктуры и другие стратегические проекты.

Украина делится опытом, технологиями и производственными возможностями с теми, кто вместе с нами строит новую архитектуру безопасности Европы. Drone Deal дает украинской оборонной промышленности совместные производства и доступ к новым рынкам через официальные механизмы государств-партнеров - говорится в сообщении.

Президент поблагодарил Данию за постоянную оборонную и финансовую поддержку Украины и за вклады в программу PURL.

Зеленский и премьер Эстонии подписали Drone Deal: речь идет о производстве средств ПВО, дронов и боеприпасов