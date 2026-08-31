Південна Корея першою у світі планує безкоштовно надати ШІ всім громадянам
Київ • УНН
Програма AI for All має надати громадянам безкоштовний доступ до преміальних функцій місцевих чат-ботів. Сеул прагне зменшити залежність від США та Китаю.
Південна Корея планує надати всьому населенню безкоштовний доступ до генеративного штучного інтелекту, зробивши такі технології фактично загальнодоступними цифровими послугами. Уряд хоче популяризувати власні ШІ-моделі та зменшити залежність країни від американських і китайських розробок, повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.
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У межах ініціативи "AI for All" громадянам планують відкрити безкоштовний доступ до преміальних функцій південнокорейських чат-ботів. Витрати на їхнє використання покриватиме держава.
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За оцінками південнокорейських чиновників, зараз безкоштовними версіями генеративного ШІ користуються понад 20 млн жителів країни. Нова програма має значно розширити використання саме національних платформ.
Сеул робить ставку на "суверенний ШІ"
Ініціатива є частиною стратегії Південної Кореї зі створення власної екосистеми штучного інтелекту. Сеул прагне, щоб критично важливі ШІ-сервіси не залежали виключно від технологій іноземних компаній.
За даними WSJ, користувачам планують запропонувати необмежену кількість токенів, що дозволить активно працювати з місцевими моделями без необхідності самостійно оплачувати преміальні підписки.
Таким чином Південна Корея може стати першою великою державою, яка на загальнонаціональному рівні надасть населенню преміальний генеративний ШІ як доступну для всіх цифрову послугу.
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