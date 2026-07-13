Южная Корея обратилась к КНДР с просьбой помочь найти пропавшего моряка
Киев • УНН
Южная Корея обратилась к Северной Корее с просьбой помочь в поисках моряка, который пропал вблизи межкорейской морской границы. Обращение передали через журналистов, поскольку действующего канала связи нет.
Южная Корея обратилась к Северной Корее с просьбой помочь в поисках моряка, который пропал вблизи межкорейской морской границы на восточном побережье полуострова. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
В Министерстве объединения Южной Кореи пояснили, что обращение передали в Пхеньян через журналистов в виде текстового сообщения, поскольку между сторонами в настоящее время нет действующего канала связи с северокорейскими военными.
Поскольку наши военно-морские силы сейчас разыскивают пропавшего без вести человека, мы просим о сотрудничестве в поисках и возвращении из гуманитарных соображений
По данным ведомства, моряк пропал во время службы в береговой охране в Японском море. В Сеуле предполагают, что течение могло отнести его к территориальным водам Северной Кореи.
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