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Южная Корея обратилась к КНДР с просьбой помочь найти пропавшего моряка

Киев • УНН

 • 450 просмотра

Южная Корея обратилась к Северной Корее с просьбой помочь в поисках моряка, который пропал вблизи межкорейской морской границы. Обращение передали через журналистов, поскольку действующего канала связи нет.

Южная Корея обратилась к КНДР с просьбой помочь найти пропавшего моряка

Южная Корея обратилась к Северной Корее с просьбой помочь в поисках моряка, который пропал вблизи межкорейской морской границы на восточном побережье полуострова. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В Министерстве объединения Южной Кореи пояснили, что обращение передали в Пхеньян через журналистов в виде текстового сообщения, поскольку между сторонами в настоящее время нет действующего канала связи с северокорейскими военными.

Поскольку наши военно-морские силы сейчас разыскивают пропавшего без вести человека, мы просим о сотрудничестве в поисках и возвращении из гуманитарных соображений

– говорится в обращении южнокорейской стороны.

По данным ведомства, моряк пропал во время службы в береговой охране в Японском море. В Сеуле предполагают, что течение могло отнести его к территориальным водам Северной Кореи.

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Степан Гафтко

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