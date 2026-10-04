В Сеуле десятки депутатов оппозиции вышли на масштабный митинг против политики президента Ли Чжэ Мёна

В центре Сеула почти 70 депутатов главной оппозиционной партии «Сила народа» (PPP) приняли участие в масштабном митинге против политики президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна. Оппозиция заявила, что к протесту присоединились около 200 тысяч человек, сообщает Yonhap, пишет УНН.

Детали

Митинг возглавил лидер PPP Чан Дон Хёк. Одной из главных причин протеста стала реформа прокуратуры, в рамках которой её лишили следственных полномочий. Оппозиция также критикует решение властей увеличить количество судей Верховного суда.

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Отдельно депутаты обвинили президента в недостаточно жёсткой реакции на взрыв северокорейских мин в демилитаризованной зоне 21 сентября. Тогда ранения получили 3 южнокорейских военнослужащих, двое из них — тяжёлые.

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Лидер парламентской фракции PPP Чон Чом Сиг заявил, что Ли «не сказал ни одного слова против Северной Кореи» после инцидента. Другой депутат, Лим Чон Дик, раскритиковал президента за то, что тот назвал взрыв «несчастным случаем».

Представители PPP также обвиняют Ли в использовании реформ прокуратуры и судебной системы для защиты от приостановленных судебных процессов. Это позиция оппозиции, которую администрация президента не разделяет.

Митинг стал первой настолько масштабной уличной акцией с участием депутатов PPP с конца сентября 2025 года.

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