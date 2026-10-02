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Украина и Южная Корея согласовывают «надлежащее послание» относительно ситуации с пленными КНДР — СМИ

Киев • УНН

 • 2268 просмотра

Сеул требует извинений за раскрытие информации о двух северокорейских военнопленных. Киев назвал ситуацию дипломатическим недоразумением.

Украина и Южная Корея согласовывают «надлежащее послание» относительно ситуации с пленными КНДР — СМИ

Министры иностранных дел Южной Кореи и Украины обсуждают, как Украина должна отреагировать на требование Южной Кореи принести извинения за раскрытие информации о передаче двух северокорейских военнопленных Сеулу. Об этом заявил в пятницу, 2 октября, высокопоставленный правительственный чиновник, пишет УНН со ссылкой на Yonhap.

Детали

"Я хочу четко заявить, что с самого начала существовала договоренность о сохранении конфиденциальности этого вопроса для защиты солдат и их семей, которые остаются в Северной Корее. В этом нет никаких сомнений", — сказал во время встречи с журналистами чиновник МИД страны, хорошо осведомленный в этом вопросе.

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён и его украинский коллега Андрей Сибига "тесно общались по поводу возможных ответов со стороны Украины, включая тон и содержание послания, а также способ его объявления", — сказал он.

Чиновник добавил, что в послании будут учтены различные обстоятельства, с которыми сталкивается Украина, в частности продолжающаяся война рф против Украины и ее дипломатические соображения на высоком уровне.

"Четко освещая различные моменты, мы также хотим выстроить хорошие отношения с Украиной", — сказал он, подчеркнув необходимость надлежащего решения этого вопроса, чтобы он не привел к более широким трениям между двумя странами.

По словам официальных лиц, двое северокорейских солдат были захвачены в январе 2025 года во время боев на стороне России в Курской области и прибыли в Южную Корею в середине сентября. Зеленский в одностороннем порядке сообщил об их перемещении в обращении к Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке на прошлой неделе.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в четверг назвал ситуацию "дипломатическим недоразумением", добавив, что Киев "работает" над ее разрешением.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён, пишет BBC, отверг эту характеристику в X, заявив, что это касается "достоинства корейского народа и нации".

В четверг, выступая перед украинскими СМИ, министр иностранных дел Сибига заявил, что "надеется, что эта ситуация будет решена в ближайшее время".

"Мы работаем над этим. Для нас Южная Корея — важная страна. И я очень надеюсь на импульс, продолжение и конкретные результаты, которых мы действительно достигаем вместе с ними", — сказал он.

«Это подрывает доверие»: Южная Корея выразила протест Украине из-за раскрытия тайного соглашения о передаче пленных КНДР28.09.26, 17:36 • 5046 просмотров

Юлия Шрамко

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