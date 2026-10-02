Україна та Південна Корея узгоджують "належне послання" щодо ситуації з полоненими КНДР - ЗМІ
Київ • УНН
Сеул вимагає вибачень за розкриття інформації про двох північнокорейських полонених. Київ назвав ситуацію дипломатичним непорозумінням.
Міністри закордонних справ Південної Кореї та України обговорюють, як Україна має реагувати на вимогу Південної Кореї вибачень за розкриття інформації про передачу двох північнокорейських військовополонених Сеулу. Про це заявив у п'ятницю, 2 жовтня, високопосадовець уряду, пише УНН з посиланням на Yonhap.
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"Я хочу чітко заявити, що з самого початку існувала домовленість про збереження конфіденційності цього питання для захисту солдатів та їхніх сімей, які залишаються в Північній Кореї. У цьому немає жодних сумнівів", – сказав під час зустрічі з журналістами чиновник МЗС країни, добре обізнаний у цьому питанні.
Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон та його український колега Андрій Сибіга "тісно спілкувалися щодо можливих відповідей з боку України, включаючи тон і зміст послання, а також спосіб його оголошення", сказав він.
Посадовець додав, що в посланні будуть враховані різні обставини, з якими стикається Україна, зокрема триваюча війна рф проти України та її дипломатичні міркування на високому рівні.
"Чітко висвітлюючи різні моменти, ми також хочемо побудувати добрі відносини з Україною", – сказав він, наголосивши на необхідності належного вирішення цього питання, щоб воно не призвело до ширшого тертя між двома країнами.
За словами офіційних осіб, двоє північнокорейських солдатів були захоплені в січні 2025 року під час боїв на боці росії в Курській області та прибули до Південної Кореї в середині вересня.
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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у четвер назвав ситуацію "дипломатичним непорозумінням", додавши, що Київ "працює" над її вирішенням.
Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон, пише BBC, відкинув цю характеристику у X, заявивши, що це стосується "гідності корейського народу та нації".
У четвер, виступаючи перед українськими ЗМІ, міністр закордонних справ Сибіга заявив, що "сподівається, що ця ситуація буде вирішена найближчим часом".
"Ми працюємо над цим. Для нас Південна Корея — важлива країна. І я дуже сподіваюся на імпульс, продовження та конкретні результати, яких ми справді досягаємо разом з ними", — сказав він.
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