Україна та Південна Корея узгоджують "належне послання" щодо ситуації з полоненими КНДР - ЗМІ

Міністри закордонних справ Південної Кореї та України обговорюють, як Україна має реагувати на вимогу Південної Кореї вибачень за розкриття інформації про передачу двох північнокорейських військовополонених Сеулу. Про це заявив у п'ятницю, 2 жовтня, високопосадовець уряду, пише УНН з посиланням на Yonhap.

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"Я хочу чітко заявити, що з самого початку існувала домовленість про збереження конфіденційності цього питання для захисту солдатів та їхніх сімей, які залишаються в Північній Кореї. У цьому немає жодних сумнівів", – сказав під час зустрічі з журналістами чиновник МЗС країни, добре обізнаний у цьому питанні.

Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон та його український колега Андрій Сибіга "тісно спілкувалися щодо можливих відповідей з боку України, включаючи тон і зміст послання, а також спосіб його оголошення", сказав він.

Посадовець додав, що в посланні будуть враховані різні обставини, з якими стикається Україна, зокрема триваюча війна рф проти України та її дипломатичні міркування на високому рівні.

"Чітко висвітлюючи різні моменти, ми також хочемо побудувати добрі відносини з Україною", – сказав він, наголосивши на необхідності належного вирішення цього питання, щоб воно не призвело до ширшого тертя між двома країнами.

За словами офіційних осіб, двоє північнокорейських солдатів були захоплені в січні 2025 року під час боїв на боці росії в Курській області та прибули до Південної Кореї в середині вересня.

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у четвер назвав ситуацію "дипломатичним непорозумінням", додавши, що Київ "працює" над її вирішенням.

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон, пише BBC, відкинув цю характеристику у X, заявивши, що це стосується "гідності корейського народу та нації".

У четвер, виступаючи перед українськими ЗМІ, міністр закордонних справ Сибіга заявив, що "сподівається, що ця ситуація буде вирішена найближчим часом".

"Ми працюємо над цим. Для нас Південна Корея — важлива країна. І я дуже сподіваюся на імпульс, продовження та конкретні результати, яких ми справді досягаємо разом з ними", — сказав він.

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