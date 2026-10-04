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У Сеулі десятки депутатів опозиції вийшли на масштабний мітинг проти політики президента Лі Чже Мьона

Київ • УНН

 • 1438 перегляди

Майже 70 депутатів PPP очолили мітинг у Сеулі проти реформ прокуратури та судів. Опозиція також розкритикувала реакцію Лі на вибух мін КНДР.

У Сеулі десятки депутатів опозиції вийшли на масштабний мітинг проти політики президента Лі Чже Мьона

У центрі Сеула майже 70 депутатів головної опозиційної партії "Сила народу" (PPP) взяли участь у масштабному мітингу проти політики президента Південної Кореї Лі Чже Мьона. Опозиція заявила, що до протесту долучилися близько 200 тисяч людей, повідомляє Yonhap, пише УНН.

Деталі

Мітинг очолив лідер PPP Чан Дон Хьок. Однією з головних причин протесту стала реформа прокуратури, в межах якої її позбавили слідчих повноважень. Опозиція також критикує рішення влади збільшити кількість суддів Верховного суду.

Україна та Південна Корея узгоджують "належне послання" щодо ситуації з полоненими КНДР - ЗМІ02.10.26, 08:35 • 6062 перегляди

Окремо депутати звинуватили президента у недостатньо жорсткій реакції на вибух північнокорейських мін у демілітаризованій зоні 21 вересня. Тоді поранення отримали 3 південнокорейські військові, двоє з них – тяжкі.

Опозиція критикує реакцію на КНДР

Лідер парламентської фракції PPP Чон Чом Сіг заявив, що Лі "не сказав жодного слова проти Північної Кореї" після інциденту. Інший депутат, Лім Чон Дик, розкритикував президента за те, що той назвав вибух "нещасним випадком".

Представники PPP також звинувачують Лі у використанні реформ прокуратури та судової системи для захисту від призупинених судових процесів. Це позиція опозиції, яку адміністрація президента не поділяє.

Мітинг став першою настільки масштабною вуличною акцією за участю депутатів PPP із кінця вересня 2025 року.

Північна Корея повідомила про використання штучного інтелекту під час випробування ракети03.10.26, 19:35 • 4786 переглядiв

Степан Гафтко

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