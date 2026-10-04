У Сеулі десятки депутатів опозиції вийшли на масштабний мітинг проти політики президента Лі Чже Мьона

У центрі Сеула майже 70 депутатів головної опозиційної партії "Сила народу" (PPP) взяли участь у масштабному мітингу проти політики президента Південної Кореї Лі Чже Мьона. Опозиція заявила, що до протесту долучилися близько 200 тисяч людей, повідомляє Yonhap, пише УНН.

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Мітинг очолив лідер PPP Чан Дон Хьок. Однією з головних причин протесту стала реформа прокуратури, в межах якої її позбавили слідчих повноважень. Опозиція також критикує рішення влади збільшити кількість суддів Верховного суду.

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Окремо депутати звинуватили президента у недостатньо жорсткій реакції на вибух північнокорейських мін у демілітаризованій зоні 21 вересня. Тоді поранення отримали 3 південнокорейські військові, двоє з них – тяжкі.

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Лідер парламентської фракції PPP Чон Чом Сіг заявив, що Лі "не сказав жодного слова проти Північної Кореї" після інциденту. Інший депутат, Лім Чон Дик, розкритикував президента за те, що той назвав вибух "нещасним випадком".

Представники PPP також звинувачують Лі у використанні реформ прокуратури та судової системи для захисту від призупинених судових процесів. Це позиція опозиції, яку адміністрація президента не поділяє.

Мітинг став першою настільки масштабною вуличною акцією за участю депутатів PPP із кінця вересня 2025 року.

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