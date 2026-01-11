Умер композитор Гай Мун, автор музыки к “Губке Бобу” и другим лентам
Киев • УНН
По словам издания, согласно отчету судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес и сообщению семьи, Гай Мун скончался в четверг от травм, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия.
Умер Гай Мун — номинированный на премию "Эмми" композитор, известный работой над анимационными сериалами канала Nickelodeon "Волшебные покровители", "Дэнни-призрак", "Губка Боб" и другие. Ему было 63 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает УНН.
Детали
Гай Мун был композитором и работал над популярными анимационными телешоу Nickelodeon.
По словам издания, согласно отчету судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес и сообщению семьи, Гай Мун умер в четверг от травм, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия.
Семья композитора сообщила о его смерти в Facebook: "Он оставил безошибочное наследие, и его будет очень не хватать нам, его семье и множеству других людей, на чью жизнь он повлиял".
Напомним
Боб Вейр, гитарист и вокалист Grateful Dead, умер в возрасте 78 лет после длительной борьбы с онкологическим заболеванием. Музыкант был ключевым архитектором уникального звучания группы.