Умер композитор Гай Мун, автор музыки к “Губке Бобу” и другим лентам

Умер Гай Мун — номинированный на премию "Эмми" композитор, известный работой над анимационными сериалами канала Nickelodeon "Волшебные покровители", "Дэнни-призрак", "Губка Боб" и другие. Ему было 63 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает УНН.

Детали

Гай Мун был композитором и работал над популярными анимационными телешоу Nickelodeon.

По словам издания, согласно отчету судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес и сообщению семьи, Гай Мун умер в четверг от травм, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия.

Семья композитора сообщила о его смерти в Facebook: "Он оставил безошибочное наследие, и его будет очень не хватать нам, его семье и множеству других людей, на чью жизнь он повлиял".

Напомним

Боб Вейр, гитарист и вокалист Grateful Dead, умер в возрасте 78 лет после длительной борьбы с онкологическим заболеванием. Музыкант был ключевым архитектором уникального звучания группы.