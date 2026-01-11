$42.990.00
Эксклюзив
09:33 • 11845 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 17080 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 25700 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 36726 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 57204 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 41007 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 33139 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 36635 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 59791 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 40666 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
Умер композитор Гай Мун, автор музыки к “Губке Бобу” и другим лентам

Киев • УНН

 • 36 просмотра

По словам издания, согласно отчету судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес и сообщению семьи, Гай Мун скончался в четверг от травм, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия.

Умер композитор Гай Мун, автор музыки к “Губке Бобу” и другим лентам

Умер Гай Мун — номинированный на премию "Эмми" композитор, известный работой над анимационными сериалами канала Nickelodeon "Волшебные покровители", "Дэнни-призрак", "Губка Боб" и другие. Ему было 63 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает УНН.

Детали

Гай Мун был композитором и работал над популярными анимационными телешоу Nickelodeon.

По словам издания, согласно отчету судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес и сообщению семьи, Гай Мун умер в четверг от травм, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия.

Семья композитора сообщила о его смерти в Facebook: "Он оставил безошибочное наследие, и его будет очень не хватать нам, его семье и множеству других людей, на чью жизнь он повлиял".

Напомним

Боб Вейр, гитарист и вокалист Grateful Dead, умер в возрасте 78 лет после длительной борьбы с онкологическим заболеванием. Музыкант был ключевым архитектором уникального звучания группы.

Алла Киосак

Новости Мира
Музыкант
Дорожно-транспортное происшествие
Карцинома
Сериал