В возрасте 50 лет умер номинант премии "Грэмми" Джон Форте

17:38
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
17:29
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
16:42
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14:56
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Эксклюзив
14:35
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
13:56
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
14 января, 13:18
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
14 января, 13:16
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Эксклюзив
14 января, 12:53
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
14 января, 12:25
Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики
Популярные новости
Бои в Запорожской области: власти объявили обязательную эвакуацию детей из пяти населенных пунктов14 января, 09:48 • 10954 просмотра
Федоров о положении дел в Минобороны: "2 миллиона украинцев в розыске, 200 тысяч - в СЗЧ"14 января, 11:20 • 3794 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo14 января, 11:32 • 26493 просмотра
Верховная Рада продлила всеобщую мобилизацию в Украине еще на 90 дней14 января, 11:32 • 4598 просмотра
Власти имеют реальный механизм взыскания $300 млрд активов рф, но игнорируют его - Кулик14 января, 12:31 • 11094 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo14 января, 11:32 • 26738 просмотра
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?14 января, 07:00 • 39171 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto13 января, 19:36 • 53495 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 66098 просмотра
УНН Lite
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 25709 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 60347 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 52819 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 57444 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 58723 просмотра
В возрасте 50 лет умер номинант премии "Грэмми" Джон Форте

Киев • УНН

 26 просмотра

Джона Форте, известного сотрудничеством с Fugees, нашли мертвым в его доме. Причина смерти 50-летнего артиста расследуется судебно-медицинской экспертизой.

В возрасте 50 лет умер номинант премии "Грэмми" Джон Форте

Музыкант Джон Форте, известный сотрудничеством с группой Fugees, найден мертвым в своем доме в Чилмарке, штат Массачусетс. Артисту было 50 лет. По сообщению начальника местной полиции Шона Славина, при осмотре не обнаружено признаков насильственной смерти или очевидных причин летального исхода. В настоящее время дело расследует государственная судебно-медицинская экспертиза. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

Джон Форте получил известность в молодом возрасте как мультиинструменталист и рэпер. Он участвовал в создании культового альбома Fugees "The Score", который получил премию "Грэмми", а также работал над номинированной на награду пластинкой Вайклефа Жана "The Carnival".

Умер композитор Гай Мун, автор музыки к “Губке Бобу” и другим лентам11.01.26, 14:56 • 5405 просмотров

В его сольных проектах, в частности альбомах "Poly Sci" и "I John", принимали участие известные исполнители, среди которых Карли Саймон.

Резонансное судебное дело

Жизнь музыканта сопровождалась громким судебным процессом. В 2000 году Форте арестовали по обвинению в торговле наркотиками и приговорили к 14 годам заключения. Однако через семь лет, благодаря активной поддержке общественных деятелей, его срок был смягчен президентом Джорджем Бушем-младшим, после чего артист вышел на свободу.

Умер Боб Вейр – легендарный гитарист и сооснователь группы Grateful Dead11.01.26, 06:13 • 4039 просмотров

Степан Гафтко

КультураНовости Мира
Музыкант
Джордж Буш-младший