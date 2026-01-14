В возрасте 50 лет умер номинант премии "Грэмми" Джон Форте
Джона Форте, известного сотрудничеством с Fugees, нашли мертвым в его доме. Причина смерти 50-летнего артиста расследуется судебно-медицинской экспертизой.
Музыкант Джон Форте, известный сотрудничеством с группой Fugees, найден мертвым в своем доме в Чилмарке, штат Массачусетс. Артисту было 50 лет. По сообщению начальника местной полиции Шона Славина, при осмотре не обнаружено признаков насильственной смерти или очевидных причин летального исхода. В настоящее время дело расследует государственная судебно-медицинская экспертиза. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.
Детали
Джон Форте получил известность в молодом возрасте как мультиинструменталист и рэпер. Он участвовал в создании культового альбома Fugees "The Score", который получил премию "Грэмми", а также работал над номинированной на награду пластинкой Вайклефа Жана "The Carnival".
В его сольных проектах, в частности альбомах "Poly Sci" и "I John", принимали участие известные исполнители, среди которых Карли Саймон.
Резонансное судебное дело
Жизнь музыканта сопровождалась громким судебным процессом. В 2000 году Форте арестовали по обвинению в торговле наркотиками и приговорили к 14 годам заключения. Однако через семь лет, благодаря активной поддержке общественных деятелей, его срок был смягчен президентом Джорджем Бушем-младшим, после чего артист вышел на свободу.
