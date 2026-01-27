Регги-барабанщик Слай Данбар умер в возрасте 73 лет
Легендарный регги-барабанщик Слай Данбар, игравший с Бобом Марли и The Rolling Stones, скончался в возрасте 73 лет. Его нашли без сознания в понедельник утром.
Легендарный регги-барабанщик Слай Данбар скончался в возрасте 73 лет. При жизни он играл с различными музыкальными исполнителями – от Боба Марли до The Rolling Stones. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Подробности
О смерти Данбара впервые сообщила его жена Тельма, которая рассказала ямайской газете The Gleaner, что нашла его без сознания в понедельник утром.
Он родился в столице Ямайки Кингстоне: в подростковом возрасте познакомился с басистом Робби Шекспиром и создал ритм-секцию группы Revolutionaries, ставшей постоянными сессионными музыкантами на известной студии звукозаписи Channel One.
Данбар играл вместе с Бобом Марли во время записи трека Punky Reggae Party (1977 год).
В 1970-х годах они работали с такими известными регги-исполнителями, как Грегори Айзекс, Деннис Браун и Баррингтон Леви, а также гастролировали по США с Питером Тошем.
По легенде, в тот период дуэт жил "на хлебе и воде", надеясь сэкономить достаточно денег, чтобы основать собственную продюсерскую компанию.
Компания Taxi Records была основана в 1980 году и воспитала новое поколение ямайских артистов, таких как Шагги, Шабба Ранкс, Скип Марли, Бини Мен и Ред Драгон.
