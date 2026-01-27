Регги-барабанщик Слай Данбар умер в возрасте 73 лет

$43.130.01
После того, как Odrex подал в суд на УНН, журналиста не пустили на пресс-конференцию
Эксклюзив
07:30 • 3488 просмотра
В Киеве не хватает водителей: самый большой дефицит в автобусном сообщении
26 января, 17:23 • 22580 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 64002 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53 • 39887 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
26 января, 12:45 • 45027 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
26 января, 11:57 • 38260 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 60305 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 29712 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 65863 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Популярные новости
Помощь от государства подлежит декларированию: разъяснение НАПК26 января, 23:03 • 9112 просмотра
Тестируют систему торговли детьми под прикрытием опеки: в Донецкой области оккупанты ограничивают родительские права матери семерых детей - ЦНС27 января, 00:11 • 10784 просмотра
Писториус: Германия исчерпала возможности поставки систем Patriot Украине27 января, 00:45 • 23955 просмотра
Франция блокирует попытки Украины приобрести британские ракеты Storm Shadow - The Telegraph27 января, 02:28 • 29561 просмотра
Аварийные отключения света охватили несколько областей - Укрэнерго06:18 • 14952 просмотра
публикации
Избрание заместителя руководителя САП: в Совете прокуроров разъяснили, как формируется Конкурсная комиссия и сколько было желающих войти в ее состав26 января, 18:05 • 32706 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 64004 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE26 января, 11:38 • 60307 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 65866 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?26 января, 09:53 • 58115 просмотра
УНН Lite
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 18811 просмотра
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ26 января, 14:43 • 18460 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo26 января, 14:07 • 19191 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов26 января, 11:48 • 22188 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 40849 просмотра
Регги-барабанщик Слай Данбар умер в возрасте 73 лет

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Легендарный регги-барабанщик Слай Данбар, игравший с Бобом Марли и The Rolling Stones, скончался в возрасте 73 лет. Его нашли без сознания в понедельник утром.

Регги-барабанщик Слай Данбар умер в возрасте 73 лет

Легендарный регги-барабанщик Слай Данбар скончался в возрасте 73 лет. При жизни он играл с различными музыкальными исполнителями – от Боба Марли до The Rolling Stones. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Подробности

О смерти Данбара впервые сообщила его жена Тельма, которая рассказала ямайской газете The Gleaner, что нашла его без сознания в понедельник утром.

Он родился в столице Ямайки Кингстоне: в подростковом возрасте познакомился с басистом Робби Шекспиром и создал ритм-секцию группы Revolutionaries, ставшей постоянными сессионными музыкантами на известной студии звукозаписи Channel One.

Данбар играл вместе с Бобом Марли во время записи трека Punky Reggae Party (1977 год).

В 1970-х годах они работали с такими известными регги-исполнителями, как Грегори Айзекс, Деннис Браун и Баррингтон Леви, а также гастролировали по США с Питером Тошем.

По легенде, в тот период дуэт жил "на хлебе и воде", надеясь сэкономить достаточно денег, чтобы основать собственную продюсерскую компанию.

Компания Taxi Records была основана в 1980 году и воспитала новое поколение ямайских артистов, таких как Шагги, Шабба Ранкс, Скип Марли, Бини Мен и Ред Драгон.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в возрасте 50 лет скончался номинант премии "Грэмми" Джон Форте, известный сотрудничеством с Fugees. Его нашли мертвым в собственном доме.

Евгений Устименко

КультураНовости Мира
Музыкант
Соединённые Штаты