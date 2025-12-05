НКРЭКУ утвердила двухэтапное повышение тарифов на передачу электроэнергии на 2026 год

$42.180.02
49.230.00
ukenru
18:15 • 1854 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
15:45 • 7736 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
14:41 • 12502 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 28783 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 24801 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 29522 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 41514 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 48335 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 41084 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 72318 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1м/с
92%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Европейские лидеры предостерегают Зеленского быть осторожным в скоростном стремлении США к миру - WSJ5 декабря, 09:44 • 4548 просмотра
США призвали европейцев выступить против плана ЕС по кредиту с использованием активов рф для Украины - Bloomberg5 декабря, 10:02 • 10124 просмотра
Был звездой "Mortal Combat" и имел российский паспорт: в возрасте 75 лет умер актер Кэри-Хироюки Тагава5 декабря, 10:04 • 6460 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 24152 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 12629 просмотра
публикации
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная17:32 • 3874 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 24256 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 28784 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 39041 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 72318 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Елена Зеленская
Андрей Гнатов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Польша
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 12698 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 23736 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 26648 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 40532 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 40381 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Су-57
FIFA (серия видеоигр)
Отопление

НКРЭКУ утвердила двухэтапное повышение тарифов на передачу электроэнергии на 2026 год

Киев • УНН

 • 472 просмотра

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла решение о повышении тарифов на передачу электроэнергии на 2026 год в два этапа. Это касается услуг по передаче электрической энергии и диспетчерского управления НЭК "Укрэнерго", а также тарифов на услуги по распределению электроэнергии.

НКРЭКУ утвердила двухэтапное повышение тарифов на передачу электроэнергии на 2026 год

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла ряд решений, в частности, касающихся передачи электроэнергии на следующий год, который будет вводиться в два этапа. Об этом говорится на сайте НКРЭКУ, передает УНН.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщает, что 05 декабря 2025 года состоялось заседание Комиссии в форме открытого слушания, на котором были приняты решения: принять постановление НКРЭКУ "Об установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии НЭК "Укрэнерго" на 2026 год"; принять постановление НКРЭКУ "Об установлении тарифа на услуги по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению НЭК "Укрэнерго" на 2026 год"; принять постановления НКРЭКУ "Об установлении тарифов на услуги по распределению электрической энергии на 2026 год (с применением стимулирующего регулирования) 

- говорится в сообщении.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, планирует рассмотреть вопрос повышения тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу электрической энергии.

Согласно проекту постановления НКРЭКУ:

  • тариф на услуги по передаче электрической энергии для пользователей системы (кроме предприятий "зеленой" электрометаллургии) на 2026 год предлагается на уровне 786,74 грн/МВт·ч (без НДС) (рост на 100,51 грн/МВт·ч по сравнению с действующим тарифом, или 14,6%), в том числе тарифная составляющая на выполнение специальных обязанностей по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии из альтернативных источников энергии – 358,11 грн/МВт·ч;
    • для предприятий "зеленой" электрометаллургии - на уровне 428,63 грн/МВт·ч (без НДС) (рост на 69,08 грн/МВт·ч по сравнению с действующим тарифом, или 19,2%).

      Также планируется рассмотреть проект постановления НКРЭКУ об установлении НЭК "Укрэнерго" тарифа на услуги по диспетчеризации, согласно которому тариф на 2026 год предлагается на уровне 110,15 грн/МВт·ч (без учета налога на добавленную стоимость).

      Напомним

      Правительство приняло решение, направленное на сдерживание роста тарифа на передачу электроэнергии — существенную составляющую стоимости электроэнергии для всех потребителей.

      Павел Башинский

      Экономика
      Энергетика
      Кабинет Министров Украины
      Электроэнергия
      Укрэнерго