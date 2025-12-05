НКРЭКУ утвердила двухэтапное повышение тарифов на передачу электроэнергии на 2026 год
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла ряд решений, в частности, касающихся передачи электроэнергии на следующий год, который будет вводиться в два этапа. Об этом говорится на сайте НКРЭКУ, передает УНН.
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщает, что 05 декабря 2025 года состоялось заседание Комиссии в форме открытого слушания, на котором были приняты решения: принять постановление НКРЭКУ "Об установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии НЭК "Укрэнерго" на 2026 год"; принять постановление НКРЭКУ "Об установлении тарифа на услуги по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению НЭК "Укрэнерго" на 2026 год"; принять постановления НКРЭКУ "Об установлении тарифов на услуги по распределению электрической энергии на 2026 год (с применением стимулирующего регулирования)
Дополнение
Ранее УНН сообщал, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, планирует рассмотреть вопрос повышения тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу электрической энергии.
Согласно проекту постановления НКРЭКУ:
- тариф на услуги по передаче электрической энергии для пользователей системы (кроме предприятий "зеленой" электрометаллургии) на 2026 год предлагается на уровне 786,74 грн/МВт·ч (без НДС) (рост на 100,51 грн/МВт·ч по сравнению с действующим тарифом, или 14,6%), в том числе тарифная составляющая на выполнение специальных обязанностей по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии из альтернативных источников энергии – 358,11 грн/МВт·ч;
- для предприятий "зеленой" электрометаллургии - на уровне 428,63 грн/МВт·ч (без НДС) (рост на 69,08 грн/МВт·ч по сравнению с действующим тарифом, или 19,2%).
Также планируется рассмотреть проект постановления НКРЭКУ об установлении НЭК "Укрэнерго" тарифа на услуги по диспетчеризации, согласно которому тариф на 2026 год предлагается на уровне 110,15 грн/МВт·ч (без учета налога на добавленную стоимость).
Напомним
Правительство приняло решение, направленное на сдерживание роста тарифа на передачу электроэнергии — существенную составляющую стоимости электроэнергии для всех потребителей.