Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олена Зеленська
Башар аль-Асад
Віталій Кличко
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Франція
Китай
Стримування зростання тарифу на передачу електроенергії: який механізм уряд змінив для Укренерго

Київ • УНН

 • 168 перегляди

Уряд ухвалив рішення про зміну механізму закупівлі електроенергії для покриття технологічних втрат Укренерго. Це дозволить купувати електроенергію за більш прогнозованими та часто нижчими цінами, що призведе до повільнішого зростання тарифу на передачу електроенергії.

Стримування зростання тарифу на передачу електроенергії: який механізм уряд змінив для Укренерго

Уряд ухвалив рішення, яке спрямоване на стримування зростання тарифу на передачу електроенергії — суттєву складову вартості електроенергії для всіх споживачів. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.

Ми змінили механізм, за яким "Укренерго" може купувати електроенергію для покриття технологічних втрат. Тепер оператор зможе купувати її не лише там, де ціни швидко і суттєво змінюються, а й на спеціальних торгах — за більш прогнозованими й часто нижчими цінами 

- повідомила Свириденко.

Укренерго пропонує підвищення тарифів на передачу електроенергії: деталі16.10.25, 12:44 • 2435 переглядiв

Крім того, прем'єрка роз'яснила, що це означає для споживачів, зокрема і промислових - "повільніше зростання тарифу на передачу електроенергії, більш прогнозовані витрати для підприємств, які працюють на експорт і створюють робочі місця".

НКРЕКП планує у п'ятницю розглянути підвищення тарифу Укренерго на передачу електрики04.12.25, 17:36 • 2810 переглядiв

Антоніна Туманова

Економіка
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Електроенергія
Юлія Свириденко
Укренерго