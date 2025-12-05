Стримування зростання тарифу на передачу електроенергії: який механізм уряд змінив для Укренерго
Київ • УНН
Уряд ухвалив рішення про зміну механізму закупівлі електроенергії для покриття технологічних втрат Укренерго. Це дозволить купувати електроенергію за більш прогнозованими та часто нижчими цінами, що призведе до повільнішого зростання тарифу на передачу електроенергії.
Уряд ухвалив рішення, яке спрямоване на стримування зростання тарифу на передачу електроенергії — суттєву складову вартості електроенергії для всіх споживачів. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.
Ми змінили механізм, за яким "Укренерго" може купувати електроенергію для покриття технологічних втрат. Тепер оператор зможе купувати її не лише там, де ціни швидко і суттєво змінюються, а й на спеціальних торгах — за більш прогнозованими й часто нижчими цінами
Крім того, прем'єрка роз'яснила, що це означає для споживачів, зокрема і промислових - "повільніше зростання тарифу на передачу електроенергії, більш прогнозовані витрати для підприємств, які працюють на експорт і створюють робочі місця".
