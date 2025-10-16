Укренерго пропонує підвищення тарифів на передачу електроенергії: деталі

НЕК "Укренерго" пропонує підвищити тарифи на 2026 рік - на передачу електроенергії до 848,52 грн/МВт·год (+23,65%), а на диспетчеризацію – до 143,26 грн/МВт·год (+42,73%), повідомили у компанії, пише УНН.

Як вказано, НЕК "Укренерго" 30 вересня 2025 року подала НКРЕКП на розгляд проекти тарифів на передачу електричної енергії та диспетчерського (оперативно-технологічного) управління на 2026 рік.

За результатами виконаних розрахунків тариф на послуги з передачі електричної енергії для користувачів системи (крім підприємств "зеленої" електрометалургії) на 2026 рік становитиме 848,52 грн/МВт, і збільшується на 162,29 грн/МВт-год у порівнянні з діючим тарифом

Як вказано, чинний тариф було затверджено постановою НКРЕКП від 19.12.2024 № 2200 (із змінами).

"Для підприємств "зеленої" електрометалургії тариф становитиме 467,13 грн/МВт∙год,. і збільшується на 107,58 грн/МВт-год. у порівнянні з діючим тарифом", - вказали в компанії.

Компанія, як повідомляється, також розрахувала витрати на послуги зі спеціальних обов’язків щодо забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з "альтернативних" джерел енергії на 2026 рік відповідно до оновленої методики, а також було тариф на виконання таких обов’язків - 381,39 грн/МВт-год.

За результатами виконаних розрахунків тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління для користувачів системи на 2026 рік становитиме 141,26 грн/МВт-год. і збільшується на 42,29 грн/МВт-год у порівнянні з діючим тарифом