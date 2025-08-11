Тарифи на світло потреби піднімати у 2026 році не спостерігається, з водою складніше - нардеп

Наразі немає потреби змінювати у наступному році ціни на електричну енергію для населення, попри інфляцію. Єдиний фактор, який може вплинути на зміну цін, - це російські масовані атаки на українську енергетичну систему. Про це заявив народний депутат з парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в ефірі телемарафону у понеділок, передає УНН.

Ситуація з електричною енергією

Нагорняк заявив, що не з усіма прогнозами щодо тарифів Національного банку України готовий погодитися.

Тарифи на газ і тепло не мають змінюватися цього року, а потім можливе зростання - НБУ

"Ціна на електричну енергію сьогодні становить 4,32 грн для населення й 2,16 грн у нічний час. 2,64 грн - у зимовий період часу для власників електрокотлів. Цей тариф абсолютно економічно обґрунтований і його достатньо, щоб державний Енергоатом та Укргідроенерго могли спокійно покривати різницю в тарифі між ринковою ціною на електричну енергію й ціною, за якою відпускають за постановою уряду, так званий ПСО для населення", - розповів Нагорняк.

Він вважає, що немає потреби у 2026 році змінювати ціни на електричну енергію.

Змінювати ціну в наступному році, попри інфляцію або будь-які інші виклики, я наразі не бачу (потреби - ред.). Єдиний фактор, який може вплинути на зміну ціни - це російські масовані атаки на нашу енергетичну систему. Вони теоретично можуть вплинути на підняття тарифу на електричну енергію. В іншому випадку наразі гострої потреби немає. Енергоатом та Укргідроенерго, хоч і несуть це навантаження, дотують населення, але їх економічний стан дозволяє це зробити й в наступному році. Тому я вважаю, що ціну на електричну енергію можна у 2026 році не чіпати й залишати такою, як вона є. Вона буде абсолютно прийнятною для державних компаній та населення - заявив Нагорняк.

Тарифи на електроенергію для населення з підвищенням прайс-кепів залишаться незмінними - НКРЕКП

Ситуація з ціною на газ

Нагорняк зауважив, що питання ціни на газ - складніше.

"Водночас воно теж може залишатися з такою самою ціною, тому що газ для населення постачає державна компанія Укргазвидобування через Нафтогаз за ціною близько 8 грн за кубометр. Звісно, що в цьому році в нас є певний дефіцит газу. Після російських атак ми втратили значну частину нашої газовидобувної промисловості й змушені зараз імпортувати дорожчий газ і продавати його дешевше для населення, але ми ці збитки покриваємо за рахунок грантових коштів, які надають Нафтогазу різні донори, так й кредитні кошти Нафтогаз залучає, але ціну на газ ми забезпечили відповідним законом - що під час дії воєнного стану й 6 місяців по завершенню ціну на газ для населення не можна змінювати", - пояснив Нагорняк.

Він нагадав, що так само й не можна змінювати ціну на водопідігрів, на теплопостачання.

Ситуація з постачання холодної води

Член комітету ВР з питань енергетики наголосив, що стосовно постачання холодної води є виклики.

"З цим ми маємо виклик, і про це потрібно говорити відверто, тому що на сьогодні ціни на електричну енергію протягом останніх кількох років зросли майже вдвічі, а водоканали левову частку собівартості підняття та постачання води для населення витрачають саме на електричну енергію. Ціни на водовідведення й на водопостачання практично не змінювалися. Скоріше за все, у наступному році регулятор буде змушений якось реагувати, тому що водоканали знаходяться в критичному фінансовому стані. Тому або ми будемо з водою та з водовідведенням, або нам потрібно буде переглядати цей тариф безпосередньо регулятору", - пояснив Нагорняк.

Контекст

В інфляційному звіті НБУ за липень повідомлялося, що до кінця 2025 року чинні тарифи на електроенергію, газ, опалення та постачання гарячої води не переглядатимуться. Проте припускається, що в наступному році розпочнеться поступове приведення цих тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів.