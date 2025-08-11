Тарифы на свет потребности поднимать в 2026 году не наблюдается, с водой сложнее - нардеп

В настоящее время нет необходимости менять в следующем году цены на электрическую энергию для населения, несмотря на инфляцию. Единственный фактор, который может повлиять на изменение цен, - это российские массированные атаки на украинскую энергетическую систему. Об этом заявил народный депутат из парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в эфире телемарафона в понедельник, передает УНН.

Ситуация с электрической энергией

Нагорняк заявил, что не со всеми прогнозами относительно тарифов Национального банка Украины готов согласиться.

Тарифы на газ и тепло не должны меняться в этом году, а затем возможен рост - НБУ

"Цена на электрическую энергию сегодня составляет 4,32 грн для населения и 2,16 грн в ночное время. 2,64 грн - в зимний период времени для владельцев электрокотлов. Этот тариф абсолютно экономически обоснован и его достаточно, чтобы государственный Энергоатом и Укргидроэнерго могли спокойно покрывать разницу в тарифе между рыночной ценой на электрическую энергию и ценой, по которой отпускают по постановлению правительства, так называемый ПСО для населения", - рассказал Нагорняк.

Он считает, что нет необходимости в 2026 году менять цены на электрическую энергию.

Менять цену в следующем году, несмотря на инфляцию или любые другие вызовы, я пока не вижу (потребности - ред.). Единственный фактор, который может повлиять на изменение цены - это российские массированные атаки на нашу энергетическую систему. Они теоретически могут повлиять на поднятие тарифа на электрическую энергию. В противном случае пока острой необходимости нет. Энергоатом и Укргидроэнерго, хоть и несут эту нагрузку, дотируют население, но их экономическое состояние позволяет это сделать и в следующем году. Поэтому я считаю, что цену на электрическую энергию можно в 2026 году не трогать и оставлять такой, как она есть. Она будет абсолютно приемлемой для государственных компаний и населения - заявил Нагорняк.

Тарифы на электроэнергию для населения с повышением прайс-кепов останутся неизменными – НКРЭКУ

Ситуация с ценой на газ

Нагорняк отметил, что вопрос цены на газ - сложнее.

"В то же время оно тоже может оставаться с такой же ценой, потому что газ для населения поставляет государственная компания Укргаздобыча через Нафтогаз по цене около 8 грн за кубометр. Конечно, в этом году у нас есть определенный дефицит газа. После российских атак мы потеряли значительную часть нашей газодобывающей промышленности и вынуждены сейчас импортировать более дорогой газ и продавать его дешевле для населения, но мы эти убытки покрываем за счет грантовых средств, которые предоставляют Нафтогазу различные доноры, так и кредитные средства Нафтогаз привлекает, но цену на газ мы обеспечили соответствующим законом - что во время действия военного положения и 6 месяцев по завершении цену на газ для населения нельзя менять", - пояснил Нагорняк.

Он напомнил, что так же и нельзя менять цену на водоподогрев, на теплоснабжение.

Ситуация с поставкой холодной воды

Член комитета ВР по вопросам энергетики подчеркнул, что относительно поставки холодной воды есть вызовы.

"С этим мы имеем вызов, и об этом нужно говорить откровенно, потому что на сегодня цены на электрическую энергию в течение последних нескольких лет выросли почти вдвое, а водоканалы львиную долю себестоимости поднятия и поставки воды для населения тратят именно на электрическую энергию. Цены на водоотведение и на водоснабжение практически не менялись. Скорее всего, в следующем году регулятор будет вынужден как-то реагировать, потому что водоканалы находятся в критическом финансовом состоянии. Поэтому либо мы будем с водой и с водоотведением, либо нам нужно будет пересматривать этот тариф непосредственно регулятору", - пояснил Нагорняк.

Контекст

В инфляционном отчете НБУ за июль сообщалось, что до конца 2025 года действующие тарифы на электроэнергию, газ, отопление и поставку горячей воды не будут пересматриваться. Однако предполагается, что в следующем году начнется постепенное приведение этих тарифов к их экономически обоснованным уровням.