Эксклюзив
07:41 • 23635 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условия
Эксклюзив
06:00 • 45687 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августа
05:15 • 51045 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 45922 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 99568 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 179632 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходные
9 августа, 06:10 • 125034 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 291919 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 163138 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 370544 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила Украина
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условия
Эксклюзив
07:41 • 23666 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августа
Эксклюзив
06:00 • 45744 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила Украина
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея Кузьминых
Тарифы на свет потребности поднимать в 2026 году не наблюдается, с водой сложнее - нардеп

Киев • УНН

 • 256 просмотра

Народный депутат из энергетического комитета заявил, что цены на электроэнергию для населения потребности поднимать не наблюдается в 2026 году. Единственный фактор, который может повлиять на тарифы, - российские атаки на энергосистему.

Тарифы на свет потребности поднимать в 2026 году не наблюдается, с водой сложнее - нардеп

В настоящее время нет необходимости менять в следующем году цены на электрическую энергию для населения, несмотря на инфляцию. Единственный фактор, который может повлиять на изменение цен, - это российские массированные атаки на украинскую энергетическую систему. Об этом заявил народный депутат из парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в эфире телемарафона в понедельник, передает УНН.

Ситуация с электрической энергией

Нагорняк заявил, что не со всеми прогнозами относительно тарифов Национального банка Украины готов согласиться.

Тарифы на газ и тепло не должны меняться в этом году, а затем возможен рост - НБУ25.04.25, 11:19 • 5699 просмотров

"Цена на электрическую энергию сегодня составляет 4,32 грн для населения и 2,16 грн в ночное время. 2,64 грн - в зимний период времени для владельцев электрокотлов. Этот тариф абсолютно экономически обоснован и его достаточно, чтобы государственный Энергоатом и Укргидроэнерго могли спокойно покрывать разницу в тарифе между рыночной ценой на электрическую энергию и ценой, по которой отпускают по постановлению правительства, так называемый ПСО для населения", - рассказал Нагорняк.

Он считает, что нет необходимости в 2026 году менять цены на электрическую энергию.

Менять цену в следующем году, несмотря на инфляцию или любые другие вызовы, я пока не вижу (потребности - ред.). Единственный фактор, который может повлиять на изменение цены - это российские массированные атаки на нашу энергетическую систему. Они теоретически могут повлиять на поднятие тарифа на электрическую энергию. В противном случае пока острой необходимости нет. Энергоатом и Укргидроэнерго, хоть и несут эту нагрузку, дотируют население, но их экономическое состояние позволяет это сделать и в следующем году. Поэтому я считаю, что цену на электрическую энергию можно в 2026 году не трогать и оставлять такой, как она есть. Она будет абсолютно приемлемой для государственных компаний и населения

- заявил Нагорняк.

Тарифы на электроэнергию для населения с повышением прайс-кепов останутся неизменными – НКРЭКУ25.07.25, 17:30 • 80202 просмотра

Ситуация с ценой на газ

Нагорняк отметил, что вопрос цены на газ - сложнее.

"В то же время оно тоже может оставаться с такой же ценой, потому что газ для населения поставляет государственная компания Укргаздобыча через Нафтогаз по цене около 8 грн за кубометр. Конечно, в этом году у нас есть определенный дефицит газа. После российских атак мы потеряли значительную часть нашей газодобывающей промышленности и вынуждены сейчас импортировать более дорогой газ и продавать его дешевле для населения, но мы эти убытки покрываем за счет грантовых средств, которые предоставляют Нафтогазу различные доноры, так и кредитные средства Нафтогаз привлекает, но цену на газ мы обеспечили соответствующим законом - что во время действия военного положения и 6 месяцев по завершении цену на газ для населения нельзя менять", - пояснил Нагорняк.

Он напомнил, что так же и нельзя менять цену на водоподогрев, на теплоснабжение.

Ситуация с поставкой холодной воды

Член комитета ВР по вопросам энергетики подчеркнул, что относительно поставки холодной воды есть вызовы.

"С этим мы имеем вызов, и об этом нужно говорить откровенно, потому что на сегодня цены на электрическую энергию в течение последних нескольких лет выросли почти вдвое, а водоканалы львиную долю себестоимости поднятия и поставки воды для населения тратят именно на электрическую энергию. Цены на водоотведение и на водоснабжение практически не менялись. Скорее всего, в следующем году регулятор будет вынужден как-то реагировать, потому что водоканалы находятся в критическом финансовом состоянии. Поэтому либо мы будем с водой и с водоотведением, либо нам нужно будет пересматривать этот тариф непосредственно регулятору", - пояснил Нагорняк.

Контекст

В инфляционном отчете НБУ за июль сообщалось, что до конца 2025 года действующие тарифы на электроэнергию, газ, отопление и поставку горячей воды не будут пересматриваться. Однако предполагается, что в следующем году начнется постепенное приведение этих тарифов к их экономически обоснованным уровням.

Анна Мурашко

