Укрэнерго предлагает повышение тарифов на передачу электроэнергии: детали

НЭК "Укрэнерго" предлагает повысить тарифы на 2026 год - на передачу электроэнергии до 848,52 грн/МВт·ч (+23,65%), а на диспетчеризацию – до 143,26 грн/МВт·ч (+42,73%), сообщили в компании, пишет УНН.

Как указано, НЭК "Укрэнерго" 30 сентября 2025 года подала НКРЭКУ на рассмотрение проекты тарифов на передачу электрической энергии и диспетчерского (оперативно-технологического) управления на 2026 год.

По результатам выполненных расчетов тариф на услуги по передаче электрической энергии для пользователей системы (кроме предприятий "зеленой" электрометаллургии) на 2026 год составит 848,52 грн/МВт, и увеличивается на 162,29 грн/МВт-ч по сравнению с действующим тарифом

Как указано, действующий тариф был утвержден постановлением НКРЭКУ от 19.12.2024 № 2200 (с изменениями).

"Для предприятий "зеленой" электрометаллургии тариф составит 467,13 грн/МВт∙ч, и увеличивается на 107,58 грн/МВт-ч по сравнению с действующим тарифом", - указали в компании.

Компания, как сообщается, также рассчитала расходы на услуги по специальным обязанностям по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии из "альтернативных" источников энергии на 2026 год в соответствии с обновленной методикой, а также был тариф на выполнение таких обязанностей - 381,39 грн/МВт-ч.

По результатам выполненных расчетов тариф на услуги по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению для пользователей системы на 2026 год составит 141,26 грн/МВт-ч и увеличивается на 42,29 грн/МВт-ч по сравнению с действующим тарифом