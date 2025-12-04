НКРЕКП планує у п'ятницю розглянути підвищення тарифу Укренерго на передачу електрики

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг планує у п'ятницю розглянути питання підвищення тарифу НЕК "Укренерго" на передачу електричної енергії, про що повідомляється у порядку денному засідання на 5 грудня на сайті регулятора, пише УНН.

Деталі

Згідно з проєктом постанови НКРЕКП на сайті регулятора:

тариф на послуги з передачі електричної енергії для користувачів системи (крім підприємств «зеленої» електрометалургії) на 2026 рік, пропонується на рівні 786,74 грн/МВт·год (без ПДВ) (зростання на 100,51 грн/МВт·год у порівнянні з діючим тарифом, або 14,6%), у тому числі тарифна складова на виконання спеціальних обов’язків із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії – 358,11 грн/МВт·год;

для підприємств «зеленої» електрометалургії - на рівні 428,63 грн/МВт·год (без ПДВ) (зростання на 69,08 грн/МВт·год у порівнянні з діючим тарифом, або 19,2%).

Також планується розглянути проєкт постанови НКРЕКП про встановлення НЕК "Укренерго" тарифу на послуги з диспетчеризації, згідно з яким тариф на 2026 рік пропонується на рівні 110,15 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість).

Довідково

НЕК "Укренерго" як оператор системи передачі забезпечує передачу електроенергії магістральними та міждержавними мережами, виконує функції диспетчерського (оперативно-технологічного) управління об’єднаною енергосистемою України.