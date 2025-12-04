НКРЭКУ планирует в пятницу рассмотреть повышение тарифа Укрэнерго на передачу электричества

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, планирует в пятницу рассмотреть вопрос повышения тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу электрической энергии, о чем сообщается в повестке дня заседания на 5 декабря на сайте регулятора, пишет УНН.

Детали

Согласно проекту постановления НКРЭКУ на сайте регулятора:

тариф на услуги по передаче электрической энергии для пользователей системы (кроме предприятий «зеленой» электрометаллургии) на 2026 год предлагается на уровне 786,74 грн/МВт·ч (без НДС) (рост на 100,51 грн/МВт·ч по сравнению с действующим тарифом, или 14,6%), в том числе тарифная составляющая на выполнение специальных обязанностей по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии из альтернативных источников энергии – 358,11 грн/МВт·ч;

для предприятий «зеленой» электрометаллургии – на уровне 428,63 грн/МВт·ч (без НДС) (рост на 69,08 грн/МВт·ч по сравнению с действующим тарифом, или 19,2%).

Также планируется рассмотреть проект постановления НКРЭКУ об установлении НЭК "Укрэнерго" тарифа на услуги по диспетчеризации, согласно которому тариф на 2026 год предлагается на уровне 110,15 грн/МВт·ч (без учета налога на добавленную стоимость).

Справка

НЭК "Укрэнерго" как оператор системы передачи обеспечивает передачу электроэнергии по магистральным и межгосударственным сетям, выполняет функции диспетчерского (оперативно-технологического) управления объединенной энергосистемой Украины.