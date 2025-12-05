Сдерживание роста тарифа на передачу электроэнергии: какой механизм правительство изменило для Укрэнерго

Правительство приняло решение, направленное на сдерживание роста тарифа на передачу электроэнергии — существенной составляющей стоимости электроэнергии для всех потребителей. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Мы изменили механизм, по которому "Укрэнерго" может покупать электроэнергию для покрытия технологических потерь. Теперь оператор сможет покупать ее не только там, где цены быстро и существенно меняются, но и на специальных торгах — по более прогнозируемым и часто более низким ценам - сообщила Свириденко.

Кроме того, премьер-министр разъяснила, что это означает для потребителей, в том числе и промышленных - "более медленный рост тарифа на передачу электроэнергии, более прогнозируемые расходы для предприятий, которые работают на экспорт и создают рабочие места".

