$42.180.02
49.230.00
ukenru
15:45 • 3280 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
14:41 • 9444 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 24957 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 22585 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 27970 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 40352 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 47543 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 40528 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 70637 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 35398 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Сдерживание роста тарифа на передачу электроэнергии: какой механизм правительство изменило для Укрэнерго

Киев • УНН

 • 322 просмотра

Правительство приняло решение об изменении механизма закупки электроэнергии для покрытия технологических потерь Укрэнерго. Это позволит покупать электроэнергию по более прогнозируемым и часто более низким ценам, что приведет к более медленному росту тарифа на передачу электроэнергии.

Сдерживание роста тарифа на передачу электроэнергии: какой механизм правительство изменило для Укрэнерго

Правительство приняло решение, направленное на сдерживание роста тарифа на передачу электроэнергии — существенной составляющей стоимости электроэнергии для всех потребителей. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Мы изменили механизм, по которому "Укрэнерго" может покупать электроэнергию для покрытия технологических потерь. Теперь оператор сможет покупать ее не только там, где цены быстро и существенно меняются, но и на специальных торгах — по более прогнозируемым и часто более низким ценам 

- сообщила Свириденко.

Укрэнерго предлагает повышение тарифов на передачу электроэнергии: детали16.10.25, 12:44 • 2435 просмотров

Кроме того, премьер-министр разъяснила, что это означает для потребителей, в том числе и промышленных - "более медленный рост тарифа на передачу электроэнергии, более прогнозируемые расходы для предприятий, которые работают на экспорт и создают рабочие места".

НКРЭКУ планирует в пятницу рассмотреть повышение тарифа Укрэнерго на передачу электричества04.12.25, 17:36 • 2810 просмотров

Антонина Туманова

Экономика
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Электроэнергия
Юлия Свириденко
Укрэнерго