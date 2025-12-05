НКРЕКП затвердила двохетапне підвищення тарифів на передачу електроенергії на 2026 рік

Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила низку рішень, зокрема, що стосується передачі електроенергії на наступний рік, який буде запроваджуватися в два етапи. Про це йдеться на сайті НКРЕКП, передає УНН.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, повідомляє, що 05 грудня 2025 року відбулося засідання Комісії у формі відкритого слухання, на якому були ухвалені рішення: прийняти постанову НКРЕКП "Про встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії НЕК "Укренерго" на 2026 рік"; прийняти постанову НКРЕКП "Про встановлення тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління НЕК "Укренерго" на 2026 рік"; прийняти постанови НКРЕКП "Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії на 2026 рік (із застосуванням стимулюючого регулювання) - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Раніше УНН повідмоляв, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг планує розглянути питання підвищення тарифу НЕК "Укренерго" на передачу електричної енергії.

Згідно з проєктом постанови НКРЕКП:

тариф на послуги з передачі електричної енергії для користувачів системи (крім підприємств "зеленої" електрометалургії) на 2026 рік, пропонується на рівні 786,74 грн/МВт·год (без ПДВ) (зростання на 100,51 грн/МВт·год у порівнянні з діючим тарифом, або 14,6%), у тому числі тарифна складова на виконання спеціальних обов’язків із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії – 358,11 грн/МВт·год;

для підприємств "зеленої" електрометалургії - на рівні 428,63 грн/МВт·год (без ПДВ) (зростання на 69,08 грн/МВт·год у порівнянні з діючим тарифом, або 19,2%).

Також планується розглянути проєкт постанови НКРЕКП про встановлення НЕК "Укренерго" тарифу на послуги з диспетчеризації, згідно з яким тариф на 2026 рік пропонується на рівні 110,15 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість).

Нагадаємо

Уряд ухвалив рішення, яке спрямоване на стримування зростання тарифу на передачу електроенергії — суттєву складову вартості електроенергії для всіх споживачів.