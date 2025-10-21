Байден завершив курс променевої терапії для лікування раку
Київ • УНН
Колишній президент США Джо Байден завершив курс променевої терапії для лікування агресивного раку простати, який тривав кілька тижнів. У 82-річного Байдена рак був діагностований у травні з індексом Глісона 9 та метастазами в кістки.
Колишній президент США Джо Байден у понеділок завершив курс променевої терапії для лікування агресивного раку простати, з посиланням на представника Байдена повідомляє The Hill, пише УНН.
Деталі
Курс тривав кілька тижнів і колишній президент США почувається добре, повідомила прес-секретар телеканалу NewsNation, дочірньої компанії The Hill.
Вона не стала коментувати, чи вважає медична команда Байдена, що йому знадобляться додаткові курси променевої терапії.
Раніше цього місяця представник колишнього президента США заявив: "У межах плану лікування раку передміхурової залози президент Байден зараз проходить променеву терапію та гормональну терапію".
NBC News з посиланням на джерело, знайоме із ситуацією, повідомило, що лікування, як очікується, триватиме п'ять тижнів.
Джо Байден вперше з’явився на публіці після початку променевої терапії раку простати – NYP19.10.25, 20:44 • 6892 перегляди
Доповнення
У 82-річного Байдена рак був діагностований у травні. Представник компанії на той час заявив, що захворювання "характеризується індексом Глісона 9 (група 5) з метастазами в кістки" і, очевидно, "гормонально-чутливим", що дозволяє проводити терапію.
Після того, як навесні йому поставили діагноз, Байден висловив у соціальних мережах подяку за підтримку, надану після цього оголошення.