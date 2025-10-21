$41.730.10
Ожидаемая на этой неделе встреча Рубио и Лаврова отложена на неопределенное время - CNN
20 октября, 15:34 • 20489 просмотра
Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина Ганича
Эксклюзив
20 октября, 14:23 • 42447 просмотра
Законопроект о виртуальных активах: нардеп рассказала, когда документ могут рассмотреть в Раде
20 октября, 12:10 • 35975 просмотра
Есть ли риск возвращения графиков отключения света - ответ Укрэнерго
20 октября, 08:37 • 45017 просмотра
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
20 октября, 08:22 • 80417 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
20 октября, 08:16 • 33067 просмотра
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Эксклюзив
20 октября, 07:13 • 32659 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
20 октября, 07:07 • 12658 просмотра
ЕС рассматривает возможность вступления новых стран без полного права голоса: Politico узнало, как это может помочь Украине
20 октября, 04:24 • 27361 просмотра
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
Байден завершил курс лучевой терапии для лечения рака

Киев • УНН

 • 114 просмотра

Бывший президент США Джо Байден завершил курс лучевой терапии для лечения агрессивного рака простаты, который длился несколько недель. У 82-летнего Байдена рак был диагностирован в мае с индексом Глисона 9 и метастазами в кости.

Байден завершил курс лучевой терапии для лечения рака

Бывший президент США Джо Байден в понедельник завершил курс лучевой терапии для лечения агрессивного рака простаты, со ссылкой на представителя Байдена сообщает The Hill, пишет УНН.

Детали

Курс длился несколько недель, и бывший президент США чувствует себя хорошо, сообщила пресс-секретарь телеканалу NewsNation, дочерней компании The Hill.

Она не стала комментировать, считает ли медицинская команда Байдена, что ему понадобятся дополнительные курсы лучевой терапии.

Ранее в этом месяце представитель бывшего президента США заявил: "В рамках плана лечения рака предстательной железы президент Байден сейчас проходит лучевую терапию и гормональную терапию".

NBC News со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что лечение, как ожидается, продлится пять недель.

Джо Байден впервые появился на публике после начала лучевой терапии рака простаты – NYP19.10.25, 20:44 • 6892 просмотра

Дополнение

У 82-летнего Байдена рак был диагностирован в мае. Представитель компании в то время заявил, что заболевание "характеризуется индексом Глисона 9 (группа 5) с метастазами в кости" и, очевидно, "гормонально-чувствительным", что позволяет проводить терапию.

После того, как весной ему поставили диагноз, Байден выразил в социальных сетях благодарность за поддержку, оказанную после этого объявления.

Юлия Шрамко

