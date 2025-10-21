Байден завершил курс лучевой терапии для лечения рака
Киев • УНН
Бывший президент США Джо Байден завершил курс лучевой терапии для лечения агрессивного рака простаты, который длился несколько недель. У 82-летнего Байдена рак был диагностирован в мае с индексом Глисона 9 и метастазами в кости.
Бывший президент США Джо Байден в понедельник завершил курс лучевой терапии для лечения агрессивного рака простаты, со ссылкой на представителя Байдена сообщает The Hill, пишет УНН.
Детали
Курс длился несколько недель, и бывший президент США чувствует себя хорошо, сообщила пресс-секретарь телеканалу NewsNation, дочерней компании The Hill.
Она не стала комментировать, считает ли медицинская команда Байдена, что ему понадобятся дополнительные курсы лучевой терапии.
Ранее в этом месяце представитель бывшего президента США заявил: "В рамках плана лечения рака предстательной железы президент Байден сейчас проходит лучевую терапию и гормональную терапию".
NBC News со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что лечение, как ожидается, продлится пять недель.
Дополнение
У 82-летнего Байдена рак был диагностирован в мае. Представитель компании в то время заявил, что заболевание "характеризуется индексом Глисона 9 (группа 5) с метастазами в кости" и, очевидно, "гормонально-чувствительным", что позволяет проводить терапию.
После того, как весной ему поставили диагноз, Байден выразил в социальных сетях благодарность за поддержку, оказанную после этого объявления.