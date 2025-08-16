Війна може закінчитися задовго до Різдва, якщо відбудеться зустріч Трампа Зеленського і путіна - сенатор Грем

Сенатор Ліндсі Грем у п'ятницю спрогнозував, що війна росії проти України може закінчитися до Різдва, якщо відбудеться тристороння зустріч між очільником Білого дому Дональдом Трампом, російським диктатором володимиром путіним та Президентом України Володимиром Зеленським, пише УНН з посиланням на The Hill.

Деталі

Якщо дійсно відбудеться тристороння зустріч між президентом Трампом, президентом Зеленським та путіним, то я обережно оптимістично налаштований щодо того, що ця війна закінчиться задовго до Різдва - заявив Грем каналу Fox News.

Грем наголосив, що війна росії проти України є агресивною, але наша держава не зможе вибити зі своєї території, а путін нібито не збирається захоплювати Київ.

Не помиляйтеся, ця війна — це війна агресії путіна проти України. Однак я завжди казав, що Україна не виселить кожного російського солдата, і путін не збирається захоплювати Київ. Ключ до почесного та справедливого завершення цієї війни полягає у створенні інфраструктури стримування, чого не змогли зробити Байден та Обама, — що запобіжить третьому вторгненню - сказав Грем, союзник Трампа та переконаний прихильник України, у дописі на платформі соціальних мереж X

Грем також передбачив у п’ятницю, що обмін територіями між двома східноєвропейськими країнами, ймовірно, буде частиною будь-якої угоди, укладеної за посередництва США.

Обмін земельними ділянками відбудеться. Ви не можете виселити кожного росіянина, але українці укладуть цю угоду, а не США, Україна укладе цю угоду, і Трамп започаткував кінець цієї війни. Я ніколи не був таким оптимістичним, як зараз – сказав сенатор-республіканець.

"Молодець, пане Президенте", – додав Грем.

Доповнення

Білий дім підтвердив, що президент США Дональд Трамп розмовляє з Президентом України Володимиром Зеленським. Заступник голови апарату Білого дому Ден Скавіно повідомив про це у X.