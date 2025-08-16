$41.450.06
15 серпня, 23:06 • 81958 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 105172 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 70051 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 66173 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 61238 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 113464 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 198372 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 85984 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 180028 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 57242 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
Війна може закінчитися задовго до Різдва, якщо відбудеться зустріч Трампа Зеленського і путіна - сенатор Грем

Київ • УНН

 • 394 перегляди

Сенатор Ліндсі Грем прогнозує завершення війни в Україні до Різдва. Для цього необхідна тристороння зустріч за участю Трампа, Зеленського та Путіна.

Війна може закінчитися задовго до Різдва, якщо відбудеться зустріч Трампа Зеленського і путіна - сенатор Грем

Сенатор Ліндсі Грем у п'ятницю спрогнозував, що війна росії проти України може закінчитися до Різдва, якщо відбудеться тристороння зустріч між очільником Білого дому Дональдом Трампом, російським диктатором володимиром путіним та Президентом України Володимиром Зеленським, пише УНН з посиланням на The Hill.

Деталі

Якщо дійсно відбудеться тристороння зустріч між президентом Трампом, президентом Зеленським та путіним, то я обережно оптимістично налаштований щодо того, що ця війна закінчиться задовго до Різдва

- заявив Грем каналу Fox News.

Грем наголосив, що війна росії проти України є агресивною, але наша держава не зможе вибити зі своєї території, а путін нібито не збирається захоплювати Київ.

Не помиляйтеся, ця війна — це війна агресії путіна проти України. Однак я завжди казав, що Україна не виселить кожного російського солдата, і путін не збирається захоплювати Київ. Ключ до почесного та справедливого завершення цієї війни полягає у створенні інфраструктури стримування, чого не змогли зробити Байден та Обама, — що запобіжить третьому вторгненню

- сказав Грем, союзник Трампа та переконаний прихильник України, у дописі на платформі соціальних мереж X

Грем також передбачив у п’ятницю, що обмін територіями між двома східноєвропейськими країнами, ймовірно, буде частиною будь-якої угоди, укладеної за посередництва США.

Обмін земельними ділянками відбудеться. Ви не можете виселити кожного росіянина, але українці укладуть цю угоду, а не США, Україна укладе цю угоду, і Трамп започаткував кінець цієї війни. Я ніколи не був таким оптимістичним, як зараз

 – сказав сенатор-республіканець.

"Молодець, пане Президенте", – додав Грем.

Доповнення

Білий дім підтвердив, що президент США Дональд Трамп розмовляє з Президентом України Володимиром Зеленським. Заступник голови апарату Білого дому Ден Скавіно повідомив про це у X.

