15 серпня, 23:06 • 73387 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 97533 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 63546 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 59815 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 55686 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 110449 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 190912 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 85443 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 174122 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 57100 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Трамп розмовляє із Зеленським та іншими лідерами - Білий дім

Київ • УНН

 • 800 перегляди

Білий дім підтвердив, що президент США Дональд Трамп розмовляє з Президентом України Володимиром Зеленським. Заступник голови апарату Білого дому Ден Скавіно повідомив про це у X.

Трамп розмовляє із Зеленським та іншими лідерами - Білий дім

У Білому домі підтвердили, що президент США Дональд Трамп розмовляє з Президентом України Володимир Зеленським та іншими лідерами, про що написав заступник голови апарату Білого дому Ден Скавіно у X у суботу, пише УНН.

16 серпня 2025 року. 02:22 EST (09:22 за Києвом… Літак президента США приземлився на авіабазі Ендрюс. Президент США Трамп зараз розмовляє телефоном із Зеленським та іншими, тому висадка затрималася!

- написав Скавіно.

Раніше dpa повідомило, що президент США Дональд Трамп інформує Президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів про саміт з главою кремля володимиром путіним.

Доповнення

Саміт між президентом США Дональдом Трампом та главою кремля володимиром путіним не призвів до жодної угоди щодо врегулювання чи призупинення війни москви в Україні, хоча обидва лідери назвали переговори продуктивними перед від'їздом додому.

Під час короткого виступу перед ЗМІ після майже тригодинної зустрічі на Алясці у п'ятницю, два лідери заявили, що досягли прогресу з невизначених питань. Але вони, як зазначає Reuters, не надали жодних подробиць і не відповіли на запитання, а зазвичай балакучий Трамп ігнорував вигуки журналістів.

Трамп після зустрічі з путіним: "Тепер все залежить від Зеленського"16.08.25, 04:33 • 62644 перегляди

В інтерв'ю на Fox News після саміту Трамп сказав, що після його розмови з путіним залишилося кілька складних питань, навіть попри те, що він попередив, що вони не досягли угоди, та, як зауважує Bloomberg, переключив свою увагу на Президента України Володимира Зеленського, заявивши, що врегулювання війни залежить від нього.

"Є один чи два досить важливих пункти, але я думаю, що їх можна вирішити, - сказав Трамп в інтерв'ю. - Це справді залежить від президента Зеленського. І я б також сказав, що європейські країни повинні трохи долучитися, але це залежить від президента Зеленського".

На запитання, яку пораду він би дав українському лідеру, Трамп відповів: "Укладіть угоду, укладіть угоду".

Юлія Шрамко

