Трамп інформує Зеленського та європейських лідерів про саміт з путіним - dpa

Президент США Дональд Трамп інформує Президента України Володимира Зеленського та інших європейських лідерів про свій саміт із російським президентом росії володимиром путіним - повідомили урядові джерела агентству dpa.

Доповнення

Саміт між президентом США Дональдом Трампом та главою кремля володимиром путіним не призвів до жодної угоди щодо врегулювання чи призупинення війни москви в Україні, хоча обидва лідери назвали переговори продуктивними перед від'їздом додому.

Під час короткого виступу перед ЗМІ після майже тригодинної зустрічі на Алясці у п'ятницю, два лідери заявили, що досягли прогресу з невизначених питань. Але вони, як зазначає Reuters, не надали жодних подробиць і не відповіли на запитання, а зазвичай балакучий Трамп ігнорував вигуки журналістів.

Трамп після зустрічі з путіним: "Тепер все залежить від Зеленського"

В інтерв'ю на Fox News після саміту Трамп сказав, що після його розмови з путіним залишилося кілька складних питань, навіть попри те, що він попередив, що вони не досягли угоди, та, як зауважує Bloomberg, переключив свою увагу на Президента України Володимира Зеленського, заявивши, що врегулювання війни залежить від нього.

"Є один чи два досить важливих пункти, але я думаю, що їх можна вирішити, - сказав Трамп в інтерв'ю. - Це справді залежить від президента Зеленського. І я б також сказав, що європейські країни повинні трохи долучитися, але це залежить від президента Зеленського".

На запитання, яку пораду він би дав українському лідеру, Трамп відповів: "Укладіть угоду, укладіть угоду".