Трамп информирует Зеленского и европейских лидеров о саммите с путиным - dpa

Киев • УНН

 • 1716 просмотра

Президент США Дональд Трамп информирует Президента Украины Владимира Зеленского и других европейских лидеров. Речь идет о его саммите с путиным.

Трамп информирует Зеленского и европейских лидеров о саммите с путиным - dpa

Президент США Дональд Трамп информирует Президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров о саммите с главой кремля владимиром путиным, со ссылкой на источники сообщает dpa, пишет УНН.

Президент США Дональд Трамп информирует Президента Украины Владимира Зеленского и других европейских лидеров о своем саммите с российским президентом россии владимиром путиным

- сообщили правительственные источники агентству dpa.

Дополнение

Саммит между президентом США Дональдом Трампом и главой кремля владимиром путиным не привел ни к одному соглашению по урегулированию или приостановке войны москвы в Украине, хотя оба лидера назвали переговоры продуктивными перед отъездом домой.

Во время короткого выступления перед СМИ после почти трехчасовой встречи на Аляске в пятницу, два лидера заявили, что достигли прогресса по неопределенным вопросам. Но они, как отмечает Reuters, не предоставили никаких подробностей и не ответили на вопросы, а обычно разговорчивый Трамп игнорировал выкрики журналистов.

Трамп после встречи с путиным: "Теперь все зависит от Зеленского"16.08.25, 04:33 • 62372 просмотра

В интервью на Fox News после саммита Трамп сказал, что после его разговора с путиным осталось несколько сложных вопросов, даже несмотря на то, что он предупредил, что они не достигли соглашения, и, как отмечает Bloomberg, переключил свое внимание на Президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что урегулирование войны зависит от него.

"Есть один или два довольно важных пункта, но я думаю, что их можно решить, - сказал Трамп в интервью. - Это действительно зависит от президента Зеленского. И я бы также сказал, что европейские страны должны немного поучаствовать, но это зависит от президента Зеленского".

На вопрос, какой совет он бы дал украинскому лидеру, Трамп ответил: "Заключите сделку, заключите сделку".

Юлия Шрамко

