Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с Путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 91377 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 116171 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 77429 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 73213 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 66768 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 116078 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 205820 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 86434 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 186115 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Война может закончиться задолго до Рождества, если состоится встреча Трампа, Зеленского и Путина - сенатор Грэм

Киев • УНН

 • 1590 просмотра

Сенатор Линдси Грэм прогнозирует завершение войны в Украине до Рождества. Для этого необходима трехсторонняя встреча с участием Трампа, Зеленского и Путина.

Война может закончиться задолго до Рождества, если состоится встреча Трампа, Зеленского и Путина - сенатор Грэм

Сенатор Линдси Грэм в пятницу спрогнозировал, что война России против Украины может закончиться до Рождества, если состоится трехсторонняя встреча между главой Белого дома Дональдом Трампом, российским диктатором Владимиром Путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет УНН со ссылкой на The Hill.

Детали

Если действительно состоится трехсторонняя встреча между президентом Трампом, президентом Зеленским и Путиным, то я осторожно оптимистично настроен относительно того, что эта война закончится задолго до Рождества

- заявил Грэм каналу Fox News.

Грэм подчеркнул, что война России против Украины является агрессивной, но наше государство не сможет выбить со своей территории, а Путин якобы не собирается захватывать Киев.

Не ошибайтесь, эта война — это война агрессии Путина против Украины. Однако я всегда говорил, что Украина не выселит каждого российского солдата, и Путин не собирается захватывать Киев. Ключ к почетному и справедливому завершению этой войны заключается в создании инфраструктуры сдерживания, чего не смогли сделать Байден и Обама, — что предотвратит третье вторжение

- сказал Грэм, союзник Трампа и убежденный сторонник Украины, в сообщении на платформе социальных сетей X

Грэм также предсказал в пятницу, что обмен территориями между двумя восточноевропейскими странами, вероятно, будет частью любого соглашения, заключенного при посредничестве США.

Обмен земельными участками произойдет. Вы не можете выселить каждого россиянина, но украинцы заключат это соглашение, а не США, Украина заключит это соглашение, и Трамп положил начало концу этой войны. Я никогда не был таким оптимистичным, как сейчас

 – сказал сенатор-республиканец.

"Молодец, господин Президент", – добавил Грэм.

Дополнение

Белый дом подтвердил, что президент США Дональд Трамп разговаривает с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино сообщил об этом в X.

Павел Зинченко

