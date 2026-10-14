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Трамп не запросив спостерігачів ОБСЄ на проміжні вибори у США - The Hill

Київ • УНН

 • 5956 перегляди

Адміністрація Трампа відмовилася запрошувати спостерігачів ОБСЄ на проміжні вибори, порушивши практику понад 20 років. Рішення розкритикували демократи.

Трамп не запросив спостерігачів ОБСЄ на проміжні вибори у США - The Hill

Адміністрація президента США Дональда Трампа відмовилася запрошувати спостерігачів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) для моніторингу проміжних виборів, порушивши практику, якої Вашингтон дотримувався понад 20 років. Рішення викликало критику з боку демократів і правозахисних організацій. Про це повідомляє The Hill, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання, рішення Трампа ставить США в один ряд з ізольованими автократичними режимами білорусі та росії. Ці країни також відмовлялися від міжнародних спостерігачів, а їхні останні вибори зазнали широкого осуду як фіктивні.

Речниця Білого дому Лорен Біс, пояснюючи відсутність запрошення, заявила, що вибори у США адмініструватимуться, відбуватимуться за участі та спостерігатимуться американськими громадянами. США є одним із 57 членів ОБСЄ.

БДІПЛ та Парламентська асамблея ОБСЄ минулого місяця назвали рішення адміністрації "прикрим". Президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Пере Жоан Понс заявив, що відмова є суттєвим відходом від усталеної демократичної практики, яка діяла понад два десятиліття.

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Сенаторка-демократка Джин Шахін заявила, що незапрошення міжнародних спостерігачів суперечить принципам свободи, демократії та прозорості виборів. Сенатор-демократ Шелдон Вайтгаус назвав відсутність місії ОБСЄ "попереджувальним сигналом для демократії". Конгресмен-демократ Стів Коен також висловив припущення, що адміністрація може не хотіти незалежного спостереження у день голосування.

Критики Трампа, пише видання, побоюються можливих спроб оскаржити або зірвати результати виборів, несприятливі для кандидатів-республіканців. Посадовці штатів, переважно демократи, також обговорюють можливі дії федеральної влади щодо виборів, які у США адмініструють штати.

Доповнення

Спостереження за виборами здійснює Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ). Його місія не має механізмів примусу та не встановлює легітимність виборів. Завдання спостерігачів полягає в оцінюванні виборчого середовища та підготовці рекомендацій для приведення процесу у відповідність до зобов’язань ОБСЄ щодо демократичних стандартів.

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Ольга Розгон

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Вибори в США
Організація з безпеки і співробітництва в Європі
Білорусь
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Білий дім
Дональд Трамп
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