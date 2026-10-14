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Трамп не пригласил наблюдателей ОБСЕ на промежуточные выборы в США — The Hill

Киев • УНН

 • 11220 просмотра

Администрация Трампа отказалась приглашать наблюдателей ОБСЕ на промежуточные выборы, нарушив практику, существовавшую более 20 лет. Решение подвергли критике демократы.

Трамп не пригласил наблюдателей ОБСЕ на промежуточные выборы в США — The Hill

Администрация президента США Дональда Трампа отказалась приглашать наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для мониторинга промежуточных выборов, нарушив практику, которой Вашингтон придерживался более 20 лет. Решение вызвало критику со стороны демократов и правозащитных организаций. Об этом сообщает The Hill, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, решение Трампа ставит США в один ряд с изолированными автократическими режимами Беларуси и России. Эти страны также отказывались от международных наблюдателей, а их последние выборы подверглись широкой критике как сфальсифицированные.

Пресс-секретарь Белого дома Лорен Бис, объясняя отсутствие приглашения, заявила, что выборы в США будут администрироваться, проводиться и контролироваться американскими гражданами. США являются одним из 57 членов ОБСЕ.

БДИПЧ и Парламентская ассамблея ОБСЕ в прошлом месяце назвали решение администрации "прискорбным". Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Жоан Понс заявил, что отказ является существенным отходом от устоявшейся демократической практики, которая действовала более двух десятилетий.

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Сенатор-демократ Джин Шахин заявила, что неприглашение международных наблюдателей противоречит принципам свободы, демократии и прозрачности выборов. Сенатор-демократ Шелдон Уайтхаус назвал отсутствие миссии ОБСЕ "предупреждающим сигналом для демократии". Конгрессмен-демократ Стив Коэн также предположил, что администрация может не хотеть независимого наблюдения в день голосования.

Критики Трампа, пишет издание, опасаются возможных попыток оспорить или сорвать результаты выборов, неблагоприятные для кандидатов-республиканцев. Должностные лица штатов, преимущественно демократы, также обсуждают возможные действия федеральных властей в отношении выборов, которые в США администрируют штаты.

Дополнение

Наблюдение за выборами осуществляет Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). Его миссия не располагает механизмами принуждения и не устанавливает легитимность выборов. Задача наблюдателей заключается в оценке избирательной среды и подготовке рекомендаций для приведения процесса в соответствие с обязательствами ОБСЕ в отношении демократических стандартов.

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Ольга Розгон

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