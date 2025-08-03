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Сенат США йде на канікули, не ухваливши законопроєкт про санкції проти рф: рішення залишається за Трампом

Київ • УНН

 • 188 перегляди

Сенат Сполучених Штатів Америки йде на літні канікули, не ухваливши законопроєкт про санкції проти росії, що передає Трампу виключне право вирішувати їх введення. Демократи скептично ставляться до покарання Путіна, попри його розчарування.

Сенат США йде на канікули, не ухваливши законопроєкт про санкції проти рф: рішення залишається за Трампом

Сенат Сполучених Штатів Америки збирається йти на літні канікули так і не ухваливши законопроєкт про запровадження санкцій проти росії. Це надає президенту Дональду Трампу виключне право одноосібно ухвалювати рішення, чи реалізовувати свої погрози щодо санкцій у разі, якщо рф не припинить війну проти України. Про це пише видання The Hill, 

Деталі

Зазначається, що сенаторські "яструби", які виступають за підтримку України, хотіли, щоб їхній законопроєкт ухвалили до літніх канікул, які триватимуть місяць. Однак цього не сталося. Тепер рішення пр доцільність введення санкцій проти росії залишається повністю в руках Трампа, принаймні до кінця літа.

Я думаю, що він буде дуже обережним у своїх діях. Але я думаю, що він явно розчарований путіним і зараз починає визнавати, що багато з нас були праві

- сказав сенатор, республіканець від штату Південна Дакота Майк Раундс.

Як пише видання, демократи висловили скептицизм щодо того, що Трамп покарає путіна, навіть попри те, що він все більше розчаровується через небажання глави кремля погодитися на перемир’я. 

Голова комітету Сенату з міжнародних відносин Джеймс Ріш повідомив, що рішення про те, які саме санкції будуть введені проти росії, ще в процесі розробки.

Сенатор-демократ Річард Блюменталь, який є співавтором законопроєкту про санкції разом із сенатором від Республіканської партії Ліндсі Гремом, заявив, що вважатиме перемогою, якщо Трамп запровадить бодай п'яту частину обмежень, які вони запропонували в документі.

У нашому законопроєкті ми пропонуємо 500% (мита, - ред.). Якщо це буде 250%, я зможу з цим змиритися. Навіть якщо це буде 100%, можливо. Але ви повинні запровадити жорсткі санкції, які зупинять їх від підживлення російської військової машини

- зазначив Блюменталь.

Сенаторка від Демократичної партії Джин Шахін вказала на 25% мита Трампа проти Індії як ще на одне свідчення впливу на рф.

Очевидно, що Індія звернула на це увагу. Я думаю, що це позитивний прогрес, що президент шукає способи чинити більший тиск на росію

- зауважила вона.

Своєю чергою Грем додав, що Трамп "прийняв теорію справи" - переслідувати ті країни, які купують російську нафту та не надають допомоги Україні.

"Я думаю, що законопроєкт, як ви кажете, дає йому важелі впливу, і ми ведемо конструктивні переговори, тож слідкуйте за розвитком подій", - повідомив республіканець.

Нагадаємо

14 липня президент США Дональд Трамп висловив невдоволення росією через війну в Україні. Він анонсував запровадження 100% вторинних тарифів, якщо угоду з Україною не буде укладено протягом 50 днів.  

28 липня президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже розчарований" главою кремля володимиром путіним і що може скоротити 50-денний термін для росії щодо угоди про припинення вогню у війні рф проти Україні, який він запровадив на початку цього місяця.  

За даними CNN, у президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа склались напруженні стосунки з російським диктатором володимиром путіним і прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

Президент США Дональд Трамп відреагував на слова заступника голови Ради безпеки рф й експрезидента росії дмитра медвєдєва, який пригрозив війною зі Сполученими Штатами: Трамп порадив йому стежити за своїми словами.

Згідно з поточною інформацією, у Білому домі очікують на припинення війни росії в Україні до 8 серпня. 

"Ми плануємо чинити тиск на росію, щоб повернути її за стіл переговорів" - посол США при НАТО02.08.25, 23:47 • 1186 переглядiв

Віта Зеленецька

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