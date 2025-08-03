"Ми плануємо чинити тиск на росію, щоб повернути її за стіл переговорів" - посол США при НАТО

$41.710.00
47.750.00
ukenru
Ексклюзив
17:16 • 20811 перегляди
Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня Photo
16:52 • 27276 перегляди
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo
2 серпня, 11:37 • 36000 перегляди
Нова версія Плану України для Ukraine Facility має бути затверджена ЄС до кінця вересня - міністр
1 серпня, 17:22 • 97743 перегляди
Україна очікує на візит місії МВФ наприкінці серпня - Свириденко
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 247056 перегляди
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:02 • 226151 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
Ексклюзив
1 серпня, 12:26 • 119238 перегляди
Нові мита від Дональда Трампа: для яких країн змінилася ситуація після 1 серпня
1 серпня, 09:01 • 107840 перегляди
Німеччина передасть Україні дві системи ППО Patriot
Ексклюзив
1 серпня, 08:17 • 205059 перегляди
Українська авіація під час війни: як зберегти та розвинути галузь в кризових умовах – інтерв'ю з Романом МілешкоPhoto
Ексклюзив
1 серпня, 06:54 • 76119 перегляди
Український яблучний сезон: чого очікувати від врожаю та цінPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
0м/с
65%
751мм
Популярнi новини
Штурм Часового Яру: окупанти зазнають невдач і залучають жінок до боївVideo2 серпня, 12:29 • 13390 перегляди
“Якщо не змінити своє ставлення до всього”: Буданов прокоментував слова суркова про розпад НАТО2 серпня, 12:41 • 18604 перегляди
Понад 10 років уникала окупаційної влади: Україна повернула 19-річну дівчину2 серпня, 13:29 • 5202 перегляди
“Ми всі пам’ятаємо 2022 рік”: Буданов відповів, чи готовий лукашенко відкрити росіянам коридор до України2 серпня, 14:04 • 26065 перегляди
На хабарі викриті один із нардепів, очільники адміністрацій, військові Нацгвардії: Зеленський озвучив деталіPhoto2 серпня, 14:12 • 5844 перегляди
Публікації
Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня Photo
Ексклюзив
17:16 • 20811 перегляди
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 247056 перегляди
На злітній смузі чи в піке: що визначає долю української авіації1 серпня, 14:05 • 133286 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
Ексклюзив
1 серпня, 14:02 • 226151 перегляди
Ціни на ліки не знизились. Що насправді відбувається з фармацевтичним ринком1 серпня, 11:54 • 148642 перегляди
Актуальнi люди
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Прокудін Олександр Сергійович
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Херсон
Європа
Донецька область
Реклама
УНН Lite
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo16:52 • 27276 перегляди
Скандальна блогерка Алхім виїжджає з України та починає нове життя в Дубаї 1 серпня, 21:08 • 53914 перегляди
"Не можу дочекатися початку": Стівен Найт розповів про роботу над сценарієм до нового фільму про Бонда 1 серпня, 13:00 • 93106 перегляди
Ді Капріо отримав дозвіл на будівництво еко-готелю в Ізраїлі, але не без "порції" критики PhotoVideo31 липня, 17:36 • 109697 перегляди
День народження Гаррі Поттера: що відомо про новий серіал від НВО, акторський склад та коли вийдеPhoto31 липня, 14:00 • 184792 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
WhatsApp
ФАБ-250
Шахед-136
Airbus A320 серії

"Ми плануємо чинити тиск на росію, щоб повернути її за стіл переговорів" - посол США при НАТО

Київ • УНН

 • 474 перегляди

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Дональд Трамп є миротворцем і прагне відновити переговори з росією.

"Ми плануємо чинити тиск на росію, щоб повернути її за стіл переговорів" - посол США при НАТО

Посол Сполучених Штатів Америки при НАТО Метью Вітакер заявив, що президент США Дональд Трамп виступає миротворцем і спрямовує зусилля на відновлення переговорів із росією для забезпечення тривалого припинення вогню. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку Вітакера у соцмережі Х (Twitter).

Президент Трамп є миротворцем, і, як я сьогодні сказав @WHO13News, продаючи американську зброю нашим союзникам по @NATO, ми плануємо чинити тиск на росію, щоб повернути її за стіл переговорів і забезпечити тривале припинення вогню

- написав посол.

Напередодні Сенатор Ліндсі Грем заявив, що президент США Дональд Трамп прагне миру з росією, але не потерпить жартів. Грем підкреслив, що Трамп не схожий на своїх попередників і не дозволить перебільшувати можливості.

Нагадаємо

14 липня президент США Дональд Трамп висловив невдоволення росією через війну в Україні. Він анонсував запровадження 100% вторинних тарифів, якщо угоду з Україною не буде укладено протягом 50 днів.  

28 липня президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже розчарований" главою кремля володимиром путіним і що може скоротити 50-денний термін для росії щодо угоди про припинення вогню у війні рф проти Україні, який він запровадив на початку цього місяця.  

За даними CNN, у президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа склались напруженні стосунки з російським диктатором володимиром путіним і прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

Президент США Дональд Трамп відреагував на слова заступника голови Ради безпеки рф й експрезидента росії дмитра медвєдєва, який пригрозив війною зі Сполученими Штатами: Трамп порадив йому стежити за своїми словами.

Згідно з поточною інформацією, у Білому домі очікують на припинення війни росії в Україні до 8 серпня. 

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не виключає зустрічі з президентом росії володимиром путіним протягом 10 днів до завершення терміну врегулювання війни в Україні.

Трамп заявив, що США готові до ядерної війни з росією (відео)02.08.25, 00:07 • 6562 перегляди

Віта Зеленецька

Політика
Білий дім
НАТО
Ліндсі Грем
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки