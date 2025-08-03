"Ми плануємо чинити тиск на росію, щоб повернути її за стіл переговорів" - посол США при НАТО

Посол Сполучених Штатів Америки при НАТО Метью Вітакер заявив, що президент США Дональд Трамп виступає миротворцем і спрямовує зусилля на відновлення переговорів із росією для забезпечення тривалого припинення вогню. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку Вітакера у соцмережі Х (Twitter).

Президент Трамп є миротворцем, і, як я сьогодні сказав @WHO13News, продаючи американську зброю нашим союзникам по @NATO, ми плануємо чинити тиск на росію, щоб повернути її за стіл переговорів і забезпечити тривале припинення вогню - написав посол.

Напередодні Сенатор Ліндсі Грем заявив, що президент США Дональд Трамп прагне миру з росією, але не потерпить жартів. Грем підкреслив, що Трамп не схожий на своїх попередників і не дозволить перебільшувати можливості.

Нагадаємо

14 липня президент США Дональд Трамп висловив невдоволення росією через війну в Україні. Він анонсував запровадження 100% вторинних тарифів, якщо угоду з Україною не буде укладено протягом 50 днів.

28 липня президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже розчарований" главою кремля володимиром путіним і що може скоротити 50-денний термін для росії щодо угоди про припинення вогню у війні рф проти Україні, який він запровадив на початку цього місяця.

За даними CNN, у президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа склались напруженні стосунки з російським диктатором володимиром путіним і прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

Президент США Дональд Трамп відреагував на слова заступника голови Ради безпеки рф й експрезидента росії дмитра медвєдєва, який пригрозив війною зі Сполученими Штатами: Трамп порадив йому стежити за своїми словами.

Згідно з поточною інформацією, у Білому домі очікують на припинення війни росії в Україні до 8 серпня.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не виключає зустрічі з президентом росії володимиром путіним протягом 10 днів до завершення терміну врегулювання війни в Україні.

Трамп заявив, що США готові до ядерної війни з росією (відео)