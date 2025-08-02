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Сенатор Грем: Трамп прагне миру з росією, але з ним не варто жартувати

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Сенатор Ліндсі Грем заявив, що президент США Дональд Трамп прагне миру з росією, але не потерпить жартів. Грем підкреслив, що Трамп не схожий на своїх попередників і не дозволить перебільшувати можливості.

Сенатор Грем: Трамп прагне миру з росією, але з ним не варто жартувати

Президент США Дональд Трамп налаштований на мир, а не на конфронтацію з росією, але кремлю з американським лідером жартувати не варто. Про це заявив сенатор Ліндсі Грем, передає УНН з посиланням на його сторінку у соціальній мережі Х (Twitter).

Моїм друзям у росії: Президент Трамп прагне миру, а не конфлікту. Однак, будь ласка, зрозумійте, що він не Обама, він не Байден, і з ним не можна жартувати. Ви переоцінюєте свої сили

- написав Грем. 

Нагадаємо, 14 липня президент США Дональд Трамп висловив невдоволення росією через війну в Україні. Він анонсував запровадження 100% вторинних тарифів, якщо угоду з Україною не буде укладено протягом 50 днів.  

28 липня президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже розчарований" главою кремля володимиром путіним і що може скоротити 50-денний термін для росії щодо угоди про припинення вогню у війні рф проти Україні, який він запровадив на початку цього місяця.  

За даними CNN, у президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа склались напруженні стосунки з російським диктатором володимиром путіним і прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

Президент США Дональд Трамп відреагував на слова заступника голови Ради безпеки рф й експрезидента росії дмитра медвєдєва, який пригрозив війною зі Сполученими Штатами: Трамп порадив йому стежити за своїми словами.

Згідно з поточною інформацією, у Білому домі очікують на припинення війни росії в Україні до 8 серпня. 

Президент США Дональд Трамп заявив про розміщення двох атомних підводних човнів. Це стало відповіддю на заяви дмитра медведєва про можливу війну зі США.

Трамп заявив, що США готові до ядерної війни з росією (відео)02.08.25, 00:07 • 1398 переглядiв

Віта Зеленецька

Політика
Ізраїль
Білий дім
Барак Обама
Ліндсі Грем
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