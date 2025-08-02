Сенатор Грэм: Трамп стремится к миру с Россией, но с ним не стоит шутить

Президент США Дональд Трамп настроен на мир, а не на конфронтацию с Россией, но Кремлю с американским лидером шутить не стоит. Об этом заявил сенатор Линдси Грэм, передает УНН со ссылкой на его страницу в социальной сети Х (Twitter).

Моим друзьям в России: Президент Трамп стремится к миру, а не к конфликту. Однако, пожалуйста, поймите, что он не Обама, он не Байден, и с ним нельзя шутить. Вы переоцениваете свои силы - написал Грэм.

Напомним, 14 июля президент США Дональд Трамп выразил недовольство Россией из-за войны в Украине. Он анонсировал введение 100% вторичных тарифов, если соглашение с Украиной не будет заключено в течение 50 дней.

28 июля президент США Дональд Трамп заявил, что "очень разочарован" главой Кремля Владимиром Путиным и что может сократить 50-дневный срок для России по соглашению о прекращении огня в войне РФ против Украины, который он ввел в начале этого месяца.

По данным CNN, у президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа сложились напряженные отношения с российским диктатором Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на слова заместителя председателя Совета безопасности РФ и экс-президента России Дмитрия Медведева, который пригрозил войной с Соединенными Штатами: Трамп посоветовал ему следить за своими словами.

Согласно текущей информации, в Белом доме ожидают прекращения войны России в Украине до 8 августа.

Президент США Дональд Трамп заявил о размещении двух атомных подводных лодок. Это стало ответом на заявления Дмитрия Медведева о возможной войне с США.

Трамп заявил, что США готовы к ядерной войне с россией (видео)