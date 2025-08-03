«Мы планируем оказать давление на Россию, чтобы вернуть ее за стол переговоров», — посол США при НАТО

Посол Соединенных Штатов Америки при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что президент США Дональд Трамп выступает миротворцем и направляет усилия на возобновление переговоров с Россией для обеспечения длительного прекращения огня. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу Уитакера в соцсети Х (Twitter).

Президент Трамп является миротворцем, и, как я сегодня сказал @WHO13News, продавая американское оружие нашим союзникам по @NATO, мы планируем оказывать давление на Россию, чтобы вернуть ее за стол переговоров и обеспечить длительное прекращение огня - написал посол.

Накануне Сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп стремится к миру с Россией, но не потерпит шуток. Грэм подчеркнул, что Трамп не похож на своих предшественников и не позволит преувеличивать возможности.

Напомним

14 июля президент США Дональд Трамп выразил недовольство Россией из-за войны в Украине. Он анонсировал введение 100% вторичных тарифов, если соглашение с Украиной не будет заключено в течение 50 дней.

28 июля президент США Дональд Трамп заявил, что "очень разочарован" главой Кремля Владимиром Путиным и что может сократить 50-дневный срок для России по соглашению о прекращении огня в войне РФ против Украины, который он ввел в начале этого месяца.

По данным CNN, у президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа сложились напряженные отношения с российским диктатором Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на слова заместителя председателя Совета безопасности РФ и экс-президента России Дмитрия Медведева, который пригрозил войной с Соединенными Штатами: Трамп посоветовал ему следить за своими словами.

Согласно текущей информации, в Белом доме ожидают прекращения войны России в Украине до 8 августа.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не исключает встречи с президентом России Владимиром Путиным в течение 10 дней до завершения срока урегулирования войны в Украине.

Трамп заявил, что США готовы к ядерной войне с россией (видео)