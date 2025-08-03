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Сенат США уходит на каникулы, не приняв законопроект о санкциях против рф: решение остается за Трампом

Киев • УНН

 • 248 просмотра

Сенат Соединенных Штатов Америки уходит на летние каникулы, не приняв законопроект о санкциях против России, что передает Трампу исключительное право решать их введение. Демократы скептически относятся к наказанию Путина, несмотря на его разочарование.

Сенат США уходит на каникулы, не приняв законопроект о санкциях против рф: решение остается за Трампом

Сенат Соединенных Штатов Америки собирается уйти на летние каникулы, так и не приняв законопроект о введении санкций против России. Это дает президенту Дональду Трампу исключительное право единолично принимать решение, реализовывать ли свои угрозы относительно санкций в случае, если РФ не прекратит войну против Украины. Об этом пишет издание The Hill.

Детали

Отмечается, что сенаторские "ястребы", выступающие за поддержку Украины, хотели, чтобы их законопроект приняли до летних каникул, которые продлятся месяц. Однако этого не произошло. Теперь решение о целесообразности введения санкций против России остается полностью в руках Трампа, по крайней мере до конца лета.

Я думаю, что он будет очень осторожен в своих действиях. Но я думаю, что он явно разочарован Путиным и сейчас начинает признавать, что многие из нас были правы

- сказал сенатор, республиканец от штата Южная Дакота Майк Раундс.

Как пишет издание, демократы выразили скептицизм относительно того, что Трамп накажет Путина, даже несмотря на то, что он все больше разочаровывается из-за нежелания главы Кремля согласиться на перемирие.

Председатель комитета Сената по международным отношениям Джеймс Риш сообщил, что решение о том, какие именно санкции будут введены против России, еще в процессе разработки.

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь, который является соавтором законопроекта о санкциях вместе с сенатором от Республиканской партии Линдси Грэмом, заявил, что будет считать победой, если Трамп введет хотя бы пятую часть ограничений, которые они предложили в документе.

В нашем законопроекте мы предлагаем 500% (пошлин, - ред.). Если это будет 250%, я смогу с этим смириться. Даже если это будет 100%, возможно. Но вы должны ввести жесткие санкции, которые остановят их от подпитки российской военной машины

- отметил Блюменталь.

Сенатор от Демократической партии Джин Шахин указала на 25% пошлины Трампа против Индии как еще одно свидетельство влияния на РФ.

Очевидно, что Индия обратила на это внимание. Я думаю, что это позитивный прогресс, что президент ищет способы оказать большее давление на Россию

- заметила она.

В свою очередь Грэм добавил, что Трамп "принял теорию дела" - преследовать те страны, которые покупают российскую нефть и не оказывают помощи Украине.

"Я думаю, что законопроект, как вы говорите, дает ему рычаги влияния, и мы ведем конструктивные переговоры, так что следите за развитием событий", - сообщил республиканец.

Напомним

14 июля президент США Дональд Трамп выразил недовольство Россией из-за войны в Украине. Он анонсировал введение 100% вторичных тарифов, если соглашение с Украиной не будет заключено в течение 50 дней.

28 июля президент США Дональд Трамп заявил, что "очень разочарован" главой Кремля Владимиром Путиным и что может сократить 50-дневный срок для России по соглашению о прекращении огня в войне РФ против Украины, который он ввел в начале этого месяца.

По данным CNN, у президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа сложились напряженные отношения с российским диктатором Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на слова заместителя председателя Совета безопасности РФ и экс-президента России Дмитрия Медведева, который пригрозил войной с Соединенными Штатами: Трамп посоветовал ему следить за своими словами.

Согласно текущей информации, в Белом доме ожидают прекращения войны России в Украине до 8 августа.

«Мы планируем оказать давление на Россию, чтобы вернуть ее за стол переговоров», — посол США при НАТО02.08.25, 23:47 • 1198 просмотров

Вита Зеленецкая

политика
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