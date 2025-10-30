Сенат США проведе слухання щодо масових викрадень українських дітей росіянами - The Hill
Київ • УНН
Сенатори США планують викликати російського посла для свідчень щодо викрадення українських дітей. Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак назвав це важливим етапом у викритті злочинів Росії.
У Сенаті США відбудуться слухання щодо масових викрадень та індоктринації росіянами українських дітей. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Hill.
Деталі
Індоктринацією є процес примусового навчання людей ідеології, доктрині або певній системі переконань без критики. Її можуть використовувати релігійному, політичному або пропагандистському контекстах.
Даний термін часто має негативне забарвлення і передбачає нав'язування людині або групі людей вже готових думок, на відміну від навчання, яке пропонує об'єктивний та критичний погляд на речі.
Повідомляється, що два сенатори з Демократичної і Республіканської партій мають намір викликати до сенату російського посла у Вашингтоні для надання свідчень щодо викрадення українських дітей. Однак дата ще не визначена.
Цими сенаторами є Ліндсі Грем (республіканець від Південної Кароліни) і Брайан Шац (демократ від Гаваїв). Вони заявили, що працюють над проведенням слухань у підкомітеті Сенату з питань державного фінансування, закордонних операцій та пов'язаних програм щодо питання викрадення росією українських дітей.
Тим часом голова Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив: цей крок стане важливим етапом у викритті злочинів, які росія чинить проти українських дітей: незаконні переміщення, мілітаризація та позбавлення української ідентичності.
Нагадаємо
Перша леді США Меланія Трамп оголосила, що восьмеро українських дітей були возз’єднані зі своїми родинами після того, як президент росії володимир путін відповів на її лист, переданий Дональдом Трампом під час зустрічі з диктатором на Алясці.