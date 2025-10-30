Сенат США проведет слушания по массовым похищениям украинских детей россиянами - The Hill
Киев • УНН
Сенаторы США планируют вызвать российского посла для дачи показаний по поводу похищения украинских детей. Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак назвал это важным этапом в разоблачении преступлений России.
В Сенате США состоятся слушания по массовым похищениям и индоктринации россией украинских детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Hill.
Детали
Индоктринация - это процесс принудительного обучения людей идеологии, доктрине или определенной системе убеждений без критики. Ее могут использовать в религиозном, политическом или пропагандистском контекстах.
Данный термин часто имеет негативную окраску и предполагает навязывание человеку или группе людей уже готовых мнений, в отличие от обучения, которое предлагает объективный и критический взгляд на вещи.
Сообщается, что два сенатора от Демократической и Республиканской партий намерены вызвать в сенат российского посла в Вашингтоне для дачи показаний по похищению украинских детей. Однако дата еще не определена.
Этими сенаторами являются Линдси Грэм (республиканец от Южной Каролины) и Брайан Шац (демократ от Гавайев). Они заявили, что работают над проведением слушаний в подкомитете Сената по вопросам государственного финансирования, иностранных операций и связанных программ по вопросу похищения россией украинских детей.
Тем временем глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил: этот шаг станет важным этапом в разоблачении преступлений, которые россия совершает против украинских детей: незаконные перемещения, милитаризация и лишение украинской идентичности.
Напомним
Первая леди США Мелания Трамп объявила, что восемь украинских детей были воссоединены со своими семьями после того, как президент россии владимир путин ответил на ее письмо, переданное Дональдом Трампом во время встречи с диктатором на Аляске.