У Конгресі США хочуть перевірити, чи пов’язані православні церкви в Америці зі спецслужбами рф

Група республіканських конгресменів у Палаті представників звернулася до генеральної прокурорки Пем Бонді з проханням перевірити, чи могли російські спецслужби використовувати православні громади в США, пов’язані з москвою, у своїх інтересах. Про це інформує видання The Hill з посиланням на звернення, яке ініціював конгресмен-республіканець Джо Вілсон, передає УНН.

Стало відомо, що російська православна церква за кордоном (РПЦЗК) активно прагне розширити свій політичний вплив у Сполучених Штатах, зокрема шляхом організації заходу, запланованого на 18 листопада, який спрямовано на лобіювання членів Конгресу та їхніх співробітників - йдеться в колективному листі, який законодавці підготували для генпрокурорки США.

Законодавці звертають увагу на те, що цього тижня лобісти та священнослужителі, пов’язані з російською православною церквою, проводять у Вашингтоні низку зустрічей - як у Конгресі, так і з представниками адміністрації Трампа - у межах заходу, який має проросійський характер.

Такі дії, підкреслюють республіканці, викликають "серйозні підозри", що РПЦЗК або інші церковні структури російської юрисдикції "можуть служити інструментами для збору розвідданих або операцій іноземного впливу".

Нагадаємо

Уряд Чехії розглядає можливість накладення санкцій на єпископа іларіона, главу російської православної церкви в Чехії. Це пов'язано з виявленими зв'язками митрополита з російською спецслужбою фсб.

російська православна церква офіційно бере участь у мілітаризації окупованих територій України, передавши мотоцикл для "бойових завдань" священнику Дмитрію Кроткову. Цей священник, пов'язаний з МНС РФ та ФСБ, раніше організовував "гуманітарні місії" та курував облаштування бліндажних храмів.

У росії запустили православний месенджер "Зосима" з доступом до всіх персональних даних