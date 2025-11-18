В Конгрессе США призывают проверить, связаны ли православные церкви в Америке со спецслужбами РФ

Группа республиканских конгрессменов в Палате представителей обратилась к генеральному прокурору Пэм Бонди с просьбой проверить, могли ли российские спецслужбы использовать православные общины в США, связанные с Москвой, в своих интересах. Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на обращение, которое инициировал конгрессмен-республиканец Джо Уилсон, передает УНН.

Стало известно, что Русская православная церковь за границей (РПЦЗК) активно стремится расширить свое политическое влияние в Соединенных Штатах, в частности путем организации мероприятия, запланированного на 18 ноября, которое направлено на лоббирование членов Конгресса и их сотрудников - говорится в коллективном письме, которое законодатели подготовили для генпрокурора США.

Законодатели обращают внимание на то, что на этой неделе лоббисты и священнослужители, связанные с русской православной церковью, проводят в Вашингтоне ряд встреч - как в Конгрессе, так и с представителями администрации Трампа - в рамках мероприятия, которое носит пророссийский характер.

Такие действия, подчеркивают республиканцы, вызывают "серьезные подозрения", что РПЦЗК или другие церковные структуры российской юрисдикции "могут служить инструментами для сбора разведданных или операций иностранного влияния".

Напомним

Правительство Чехии рассматривает возможность наложения санкций на епископа Илариона, главу Русской православной церкви в Чехии. Это связано с выявленными связями митрополита с российской спецслужбой ФСБ.

Русская православная церковь официально участвует в милитаризации оккупированных территорий Украины, передав мотоцикл для "боевых задач" священнику Дмитрию Кроткову. Этот священник, связанный с МЧС РФ и ФСБ, ранее организовывал "гуманитарные миссии" и курировал обустройство блиндажных храмов.

В России запустили православный мессенджер "Зосима" с доступом ко всем персональным данным