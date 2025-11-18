$42.040.02
17 ноября, 16:21
В Украине 18 ноября графики будут действовать круглосуточно: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
17 ноября, 14:33 • 33058 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
17 ноября, 14:15 • 29564 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
17 ноября, 12:46 • 30412 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
17 ноября, 12:28 • 28463 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
17 ноября, 09:59 • 22340 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 53511 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 26267 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 19982 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 22514 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
В Конгрессе США призывают проверить, связаны ли православные церкви в Америке со спецслужбами РФ

Киев • УНН

 364 просмотра

Группа республиканских конгрессменов обратилась к генпрокурору США с просьбой проверить возможное использование российскими спецслужбами православных общин в США. Это связано с лоббистской деятельностью Русской православной церкви за рубежом.

В Конгрессе США призывают проверить, связаны ли православные церкви в Америке со спецслужбами РФ

Группа республиканских конгрессменов в Палате представителей обратилась к генеральному прокурору Пэм Бонди с просьбой проверить, могли ли российские спецслужбы использовать православные общины в США, связанные с Москвой, в своих интересах. Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на обращение, которое инициировал конгрессмен-республиканец Джо Уилсон, передает УНН.

Стало известно, что Русская православная церковь за границей (РПЦЗК) активно стремится расширить свое политическое влияние в Соединенных Штатах, в частности путем организации мероприятия, запланированного на 18 ноября, которое направлено на лоббирование членов Конгресса и их сотрудников

- говорится в коллективном письме, которое законодатели подготовили для генпрокурора США.

Законодатели обращают внимание на то, что на этой неделе лоббисты и священнослужители, связанные с русской православной церковью, проводят в Вашингтоне ряд встреч - как в Конгрессе, так и с представителями администрации Трампа - в рамках мероприятия, которое носит пророссийский характер.

Такие действия, подчеркивают республиканцы, вызывают "серьезные подозрения", что РПЦЗК или другие церковные структуры российской юрисдикции "могут служить инструментами для сбора разведданных или операций иностранного влияния".

Напомним

Правительство Чехии рассматривает возможность наложения санкций на епископа Илариона, главу Русской православной церкви в Чехии. Это связано с выявленными связями митрополита с российской спецслужбой ФСБ.

Русская православная церковь официально участвует в милитаризации оккупированных территорий Украины, передав мотоцикл для "боевых задач" священнику Дмитрию Кроткову. Этот священник, связанный с МЧС РФ и ФСБ, ранее организовывал "гуманитарные миссии" и курировал обустройство блиндажных храмов.

Вита Зеленецкая

