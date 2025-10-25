Трамп планує покарати посадовців адміністрації Байдена за розслідування штурму Капітолію

Президент США Дональд Трамп хоче покарати посадовців часів адміністрації Байдена, дотичних до розслідування щодо штурму Капітолію прихильниками Трампа 6 січня. Тоді підозрюваних затримали за спробу змінити результат виборів 2021 року. Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, передає The Hill, пише УНН.

Деталі

У дописі Трамп знову накинувся на конкретних посадовців – ексдиректора ФБР Джеймса Сміта, ексгенпрокурора США Меррік Гарланд, ексзаступницю прокурора Лізу Монако та спецпрокурора Джека Сміта, який курував розслідувнаня щодо незаконного зберігання секретних документів Трампом та спроби скасування результатів виборів 2020 року.

Вони шпигували за сенаторами і членами Конгресу, навіть прослуховували їхні дзвінки. Вони змахлювали й підтасували результати президентських виборів 2020 року. Цих ультралівих лунатиків треба притягти до відповідальності за їхні протиправні і вкрай неетичні дії - заявив Трамп.

Цього разу Трамп послався на якісь документи, які буцімто є свідченням цьому, але про які документи йдеться, невідомо. Журналісти надіслали запит про це до пресслужби Білого дому.

Раніше у жовтні сенатський комітет із судових питань опублікував незасекречений документ, з якого випливає, що ФБР цікавилися телефонними розмовами 9 республіканців-членів Конгресу у 2023 році у контексті розслідування подій 6 січня. Йшлося у тому числі про Ліндсі Грема, Білла Гегерті та Джоша Говлі.

Нагадаємо

У перший день свого повернення на посаду в 2025 році Трамп видав указ про всеосяжне помилування, помилувавши майже всіх з більш ніж 1500 обвинувачених, які штурмували Капітолій США 6 січня 2021 року, і пом'якшивши вироки ще 14 людям.